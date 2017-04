Svi stavovi su usuglašeni: Sve će biti potpisano između banaka i Agrokora

Odlazak vjerovnika i bankara nakon sastanka o situaciji u Agrokoru, Foto: Željko Lukunić / Pixsell

- Na današnjem sastanku predstavnici banaka i predstavnici dobavljača su pokušali približiti svoje stavove o uvjetima u kojima bi dobavljači pristali pristupiti standstill aranžmanu. Imali smo produktivne razgovore i vjerujemo da smo uspjeli približiti svoje stavove na razini koja daje puno optimizma, te ćemo početkom idućeg tjedna ono što je ostalo usuglasiti - rekao je Josip Budimir iz Francka.

- Danas to nije bilo u mugoćnosti napraviti s obzirom da i predstavnici banaka moraju dobiti suglasnost od strane svojih upravljačkih organa - dodao je Budimir.

- Deblokada računa nije moguća sve dok se na neki način ne dobije pomoć države koja je regulator. Mi to ne možemo silom napraviti, mora biti zakonski okvirnapravljen na način da to omogući - rekao je Budimir na pitanje kada će doći do deblokade računa. - Nadamo se da će to biti hitno poduzeto da bi se regulirali novčani tokovi - dodao je.

Kako piše Večernji list, Borislav Centner iz Erste banke nakon sastanka je, na pitanje je li potpisan standstill aranžman između Agrokora i banaka rekao da je da je "on dogovoren".

- Ono što banke i veliki vjerovnici žele napraviti je da u ponedjeljak žele pozvati sve male banke i faktoring društva da svi pristupe standstill aranžmanu. Bitno je da u ovome svi budemo zajedno - kazao je Centner. - Moramo podržati kompaniju da se napravi kvalitetan plan restrukturiranja da kompanija može i dalje raditi - kazao je Centner i dodao da misli kako se Ivica Todorić ne opire potpisivanju standstill aranžmana. Na pitanje zašto aranžman još nije potpisan, Centner je kazao da "su svi stavovi usuglašeni i da će sve biti riješeno sa strane banaka i Agrokora.