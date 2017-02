Svi čekaju da imovina vrijedna 100 milijuna eura košta jednu kunu

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Ni jedna ponuda nije stigla u prvom krugu prve elektroničke javne dražbe koju je za prodaju cjelokupne imovine TLM Aluminiuma oglasila Financijska agencija, potvrdio je Hini stečajni upravitelj TLM-a Branko Morić.



Vrijednost cjelokupne imovine TLM Aluminiuma, tvrtke nastale raspadom šibenske Tvornice lakih metala (TLM), procijenjena na 753,9 milijuna kuna, a određeno je i da se imovina na prvoj dražbi ne može prodati ispod 565,4 milijuna kuna.



"Ponude su se primale elektroničkim putem do 20. veljače 2017. godine, no bilo je jasno da u prvom krugu neće biti kupaca, jer nitko u roku do 27. siječnja nije uplatio jamčevinu od 10 posto procijenjene vrijednosti", kaže Branko Morić, koji očekuje nastavak dražbe.



Kako piše Sibenski.hr, u drugom krugu početna će cijena iznositi polovicu procijenjene vrijednosti, oko 377 milijuna kuna, a u eventualnom trećem 188 milijuna kuna. Tek u četvrtom krugu licitacije početna bi cijena tvornice bila jednu kunu.