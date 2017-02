St. Nicolaus u konzorciju s Dalmacijavinom i društvom Oštrc predao novu revidiranu ponudu za Badel 1862

FOTO: Marko Prpic/PIXSELL

Svjestan kvalitete svoje ponude ali i neospornih prednosti kojima svojom tržišnom pozicijom, financijskom snagom i stručnošću doista može osigurati budućnost Badela 1862, slovački St Nicolaus u konzorciju s Dalmacijavinom i društvom Oštrc danas je društvu Badel 1862, njegovim vjerovnicima i dioničarima putem Finacijske agencije predao novu revidiranu obvezujuću ponudu u vrijednosti od 50 milijuna EUR, uz dodatno poboljšane uvjeta otkupa tražbina, stoji u objavi za medije St. Nicolausa.

Sukladno navedenoj, konzorcij investitora predvođen St. Nicolausom iskazao je spremnost i na dodatna ulaganja u Badel 1862 u odnosu na prethodnu ponudu, odnosno konkretno na ulaganje od 50.000.000,00 EUR-a odnosno obvezao se, u slučaju prihvata njihove ponude, uložiti iznos od 28,7 mil EUR koji će se vjerovnicima predstečajne nagodbe Društva isplatiti u gotovini, odmah po okončanju postupka predstečajne nagodbe Društva, iznos od 12 mil EUR za ulaganje u proizvodnju i proizvodne procese i iznos od 9,3 mil EUR kroz osiguranje sredstava za ispunjenje obveza Društva nastalih nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

Prilikom predaje nove revidirane ponude predsjednik Uprave St. Nicolausa Dušan Haruštiak je naglasio:

„Posljednja predana ponuda društva Badel 1862 vjerovnicima i vlasnicima od dana 10.2.2017. godine, odnosno plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva u procesu predstečajne nagodbe, za nas je, kao ozbiljnog investitora, otvorila mnoga pitanja. Naime, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu članova Konzorcija u djelatnostima koje su istovjetne onima Badela 1862, kao i poslovnih rezultata tehnološki daleko naprednijih usporedivih kompanija u srednjoj i jugoistočnoj Europi, članovi Konzorcija smatraju da plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva Badel 1862 prije svega predstavlja listu želja, bez realnih uporišta u njegovim stvarnim mogućnostima.

Bez značajnih ulaganja u podršku prodaje kao i značajnih ulaganja u postojeću tehnologiju teško je moguće ostvariti poslovne rezultate barem približne onima predviđenim navedenim planom financijskog i operativnog restrukturiranja Badel 1862. Naime, temeljem istih Društvo bi trebalo postati najprofitabilnija i najuspješnija kompanija u branši na području srednje Europe s procijenjenom EBITDA maržom do 2021. godine u iznosu od 18,7 posto, dok znamo da je prosjek industrije i realan tržišni standard 10 do 12 posto. Zbog iskazanih ovih, ali i ostalih vrijednosti, a temeljem stvarnog iskustva te dubinskog poznavanja ovog tržišta, takvu ponudu ocjenjujemo nerealnom, no iznad svega nekorektnom prema svim vjerovnicima, radnicima i vlasnicima.

Upravo zato i nadalje ostajemo čvrsti u uvjerenju da su naše dugogodišnje iskustvo i bogata znanja, kao i prisutnost na hrvatskom i srednjoeuropskom tržištu alkoholnih pića, uz naš kapital i stvarnu financijsku snagu, naša najbolja referenca kojom zajedno s hrvatskim partnerima zaista možemo stvoriti potrebne uvjete za dugoročnu opstojnost Badela kao i prije svega za promptno rješavanje trenutne situacije u Badel 1862. Našom današnjim ponudom stoga ponovo potvrđujemo i jamčimo da ćemo sačuvati postojeću zaposlenost i proizvodnju u Hrvatskoj, zadržati Badel 1862 kao samostalnu pravnu osobu kao i da ćemo dati sve potrebne instrumente osiguranja Republici Hrvatskoj, kako se nikad više ne bi ponovila situacija u kojoj se Badel 1862 danas nalazi.“