Policija uklonila blokadu taksista, Cammeo krenuo s radom

Foto: Miranda Cikotić / Pixsell

Nakon što su tijekom jutra splitski taksisti blokirali prolaz Cammeovim vozilima, nešto poslije 11 h, splitska policija je stabilizirala stanje te je Cammeu omogućen početak rada.

Tako će, sukladno najavama, tijekom sljedeća četiri dana, do 21. studenog u 7 h ujutro, Splićani moći potpuno besplatno isprobati vožnju Cammeom unutar grada, odnosno do potrošnje od 40 kn. Nakon toga, do kraja studenog, na snazi će biti i poseban popust od 20 % na ukupnu cijenu vožnje.

Regularna cijena vožnje Cammeom u Splitu će biti 5 kn za start te dodatnih 5 kn za svaki sljedeći prijeđeni kilometa te 50 lipa za svaku minutu rada.