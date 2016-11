Slovaci i Viro otkupljuju tražbine, a Meteor već u Badelu

Erste banka prodala je Badelovu tražbinu od oko 46 mil. kuna B2 Kapitalu, a on potom Meteoru/Ž. L./PIXSELL

Badel 1862 razgovorat će sa svim velikim vjerovnicima, potvrdio nam je Ivo Markotić predsjednik Uprave Badela 1862.

Naime, plan financijskog i operativnog restrukturiranja bit će izmijenjen sukladno dogovoru s vjerovnicima te objavljen na Fini prije ročišta za utvrđivanje tražbina koje je zakazano za 15. prosinaca. U izradi će sudjelovati potencijalni strateški partner Badela 1862 odabrani đakovački Meteor. No, slovački proizvođač alkoholnih pića St. Nicolaus iz grupacije koja prihoduje oko milijardu eura godišnje ne miri se sa odlukom da je za strateškog partnera Badela 1862 odabran Meteor. Slovaci se stoga sa novim hrvatskim partnerom, a to je Viro tvornica šećera uključuju u utrku koja će se voditi za otkup tražbina od Badelovih vjerovnika.

80milijuna kuna iznose potraživanja Fonda za zaštitu okoliša

Naime, dok se predstavnici Meteora na poziv Uprave Badela 1862 već ovih dana trebaju odazvati i uključiti u proces izrade mjera za plan financijskog restrukturiranja - što bi značilo i da s njima Uprava tvrtke kreće u pregovore s vjerovnicima, Slovaci koji su bili u užem izboru kane svoj plan ulaska na tržište Hrvatske i preuzimanje Badela 1862, najvećeg hrvatskog proizvođača alkoholnih pića, realizirati s navedenim jakim hrvatskim partnerom. Tvrtka Marinka Zadre i sama je iskazala interes za Badel 1862 kroz tvrtku Oštrc, vlasnika Dalmacijavina. Ta ponuda nije se našla u užem izboru po izboru konzultanata, a Viro je vjerovnik. Iako trenutno mali, čini se, tu poziciju kane pojačati otkupnom tražbina od najvećih vjerovnika.

Rok za to je vrlo kratak jer je Fina zakazala ročište. Erste banke je prodala Badelovu tražbinu od oko 46 mil. kuna B2 Kapitalu, a on potom Meteoru, dok navodno ostali razlučni vjerovnici izuzev NLB-a nisu ustupili tražbine, pa to nije učinila ni država, tj. HPB. Fond za zaštitu okoliša potražuje oko 80 mil. kuna, a nema osiguranu tražbinu. Meteor plaća NLB-u dogovoreni iznos na rate, navode iz Meteora. Riječ je o tražbini osiguranoj hipotekom na punionici na Žitnjaku, što konzultanti smatraju strateškom nekretninom. Iz novog saveza Slovaka i Hrvata tumače da im je glavni cilj konsolidacija hrvatskog tržišta vina i 'žestice', pa je sporazum o zajedničkom nastupu, tj. sudjelovanje u Badelovom predstečaju i postignut prošlog petka. Za koji dan sastaju se njihovi timovi radi dogovora kako će provesti sve u nekoliko koraka, a ključni je otkup tražbina.