Šehanović odlazi s čela LRH s 14 milijuna kuna bonusa

Igor Šehanović. Nel Pavletic/PIXSELL

Nadzorni odbor Liburnia Riviera Hotela potvrdio je upravo vijest o odlasku Igora Šehanovića s mjesta predsjednika uprave LRH, s bonusom od 14.139.387,52 kuna.

NO je donio odluku kojom daje suglasnost na sklapanje Sporazuma o prestanku Ugovora o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva, sklopljenog dana 01. listopada 2011. s g. Igorom Šehanovićem. Prethodno navedenim Sporazumom o prestanku Ugovora o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva, predviđena je isplata Nagradnog bonusa Igoru Šehanoviću, s rokom isplate najkasnije do 30. lipnja 2018.godine. Dana 15.lipnja 2018.g. Nadzorni odbor Društva donio je i odluku kojom opoziva g. Igora Šehanovića s funkcije predsjednika Uprave Društva s učinkom na dan 30. lipnja 2018.g. te istodobno i odluku kojom za predsjednika Uprave imenuje dosadašnjeg člana Uprave g. Giorgio Caduma iz Poreča, Višnjanska 2 na vrijeme od 30.lipnja 2018.g. do 01.listopada 2019.g, stoji u obavijesti na Zagrebačkoj burzi...