Rast prometa u našim centrima od čak 10% potvrda je oporavka potrošnje

City Center ovaj će vikend proslaviti 10. godinu poslovanja u Hrvatskoj. O tom jubileju, dosadašnjim rezultatima te planovima govori Davorin Profeta, izvršni direktor u tvrtki CC Real koja upravlja City Center one shopping centrima.

Prva okrugla obljetnica je iza vas, koliko su vlasnici zadovoljni učinkom?

Prije više od 10 godina, dok se gradio naš prvi centar, City Center one West na zagrebačkom Jankomiru, bilo je teško zamisliti što će se sve događati u idućih 10 godina. Možda će zvučati iznenađujuće, ali kad smo počeli cijelu priču, očekivanja su nam bila skromnija nego što su rezultati pokazali. Izgradili smo prvi pravi shopping mall u Hrvatskoj te postavili standarde menadžmenta shopping centara na domaćem tržištu. Rasli smo i razvijali se velikom brzinom: 2009. smo nadogradili City Center one West, već godinu kasnije otvorili Centar u Splitu, a u jeku najveće krize, u proljeće 2012., otvorili smo City Center one na istoku Zagreba. S obzirom na sve što smo napravili i ostvarili, drago mi je da danas moji kolege i ja možemo zadovoljno konstatirati da se sav naš trud i rad isplatio. Imamo tri shopping centra u Hrvatskoj koji posluju izvrsno, upravljamo shopping centrima u Austriji i Mađarskoj, a planova za budućnost ne nedostaje. Vlasnici su od prvoga dana zadovoljni načinom kako vodimo centre te u tome imamo autonomiju koju opravdavamo dobrim rezultatima.

Startali ste u dobrom razdoblju, no uskoro je došla recesija i srezala potrošnju. Što je donijela 2016., povratak na izdašniju potrošnju, ili se i dalje troši štedljivo?

Prošli smo sve gospodarske faze: od rasta osobne potrošnje, uzleta ekonomije i povoljne gospodarske klime preko godina recesije i stagnacije koje nikoga nisu ostavile neokrznutima, do danas, kad, srećom, ipak možemo govoriti o vidljivom oporavku tržišta i rastu potrošnje građana. Već u prošloj godini pomak je bio vidljiv, a to je osobito došlo do izražaja u ovoj godini. Naravno, nemoguće je govoriti o golemim postotnim promjenama jer oporavak ide sporo i postupno, ali je trend izrazito pozitivan i to nas veseli. Najmoprimci su uglavnom zadovoljni jer je povećana potrošnja dovela do toga da oni mogu lakše poslovati. Da smo opet ušli u dobro razdoblje, najbolje ilustrira podatak da u sva tri centra imamo liste čekanja, novi zakupci traže kvadrate. To potvrđuju i podaci o rastu prometa na malo koji već uzastopno traje 24 mjeseca, a samo u kolovozu 2016. povećanje na godišnjoj razini iznosilo je 5,1%. Porasla je i stopa zaposlenosti (godišnji rast od 1,8%), kao i prosječna neto plaća, što sve pozitivno utječe na prvu brojku. Vjerujem da će se rast nastaviti, polako, ali sigurno.

Izdvaja li se posebno neka lokacija?

S emotivne strane osobno bih izdvojio City Center one West, to je ipak naš prvi centar od kojega je sve krenulo, pa za mene osobno zauzima posebno mjesto. Ako razgovaramo o posjećenosti i prometima, svaki centar ima svoje specifičnosti, ali sva tri posluju izvrsno, tako da tu favorita nema. Samo želja da se dobri trendovi nastave. Zaključno s rujnom naše centre u Hrvatskoj posjetilo je više od 15 milijuna posjetitelja te je ostvaren promet od gotovo 350 milijuna eura. Kada navedeno prebacimo u postotke, to je više od 5% porasta posjećenosti te gotovo 10% porasta prometa u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Budući da smo u našem rođendanskom mjesecu koji uvijek ima izvrsne rezultate te da je pred nama prosinac koji uvijek donosi najveću potrošnju, vjerujem da ćemo ove godine s ukupnim prometima naših zakupnika biti blizu pola milijarde eura prometa u sva tri naša shopping centra. Zbog planiranih promjena koje će još više oplemeniti ponudu naših centara, a koje će biti realizirane u prvoj polovici 2017., očekujemo da će se navedeni trendovi nastaviti i u idućoj godini.

Hrvatski kadar CCR-a navodno je svoja znanja prenosio na neka europska tržišta.

Točno je, zbog rezultata u Hrvatskoj i potvrđene kompetencije dobili smo priliku svoja znanja primijeniti na austrijskom i mađarskom tržištu. Savjetujemo i operativno dajemo podršku našim kolegama u Beču, Grazu i Budimpešti u tome kako dograditi i preurediti mall, dovesti nove brendove, osnažiti timove i marketinški repozicionirati shopping centre. Sve to ostvarujemo uz nastavak uspješnog poslovanja na hrvatskom tržištu. Suradnjom s Morgan Stanely Real Estate Investingom hrvatski CC Real upravlja shopping centrima Wien Mitte i Millennium City u Beču te poslovnim tornjem u glavnom austrijskom gradu - Millennium Towerom. Usto, u glavnom mađarskom gradu menadžment MOM Park shopping centra povjeren je također CC Realu, a menadžment radimo i u Centeru West u Grazu. CC Real u Hrvatskoj od starta kontinuirano vodi isti tim, redom hrvatski kadar. Nije bilo odlazaka već samo popunjavanja na određenim pozicijama. Činjenica da još imamo značajan broj zakupaca koji su s nama cijelo desetljeće potvrđuje da primarno njegujemo kvalitetno partnerstvo.

Kakva su iskustva iz Austrije i Mađarske, koliko smo slični s obzirom na zahtjeve i navike kupaca?

Zbog veće kupovne moći i činjenice da je njih recesija tek okrznula Austrijanci su ležerniji u shoppingu, puno više troše na zabavu, dok Hrvati više kupuju na akcijama, love popuste. Mađari u ulozi kupca sličniji su pak Austrijancima nego nama. Na oba tržišta se, u odnosu na naše, puno više troši u restoranima u sklopu shopping centara.

Je li danas ipak lakše dovesti poznate brendove nego na startu 2006.?

Do ulaska Hrvatske u EU brendove smo uglavnom dovodili kroz franšize, a sada dolaze kao izravni zakupci. Kako imamotri centra, tu smo u prednosti pred konkurencijom jer nudimo zakup prostora na tri top lokacije, u dva najveća hrvatska grada.

Imate li praznih prostora za nove klijente, dovodite li uskoro neke nove brendove?

Sva tri naša centra su gotovo potpuno popunjena. Još neki manji prostori trenutačno su prazni, ali oni čekaju na uređenje i otvaranje, već su zakupljeni. U City Centeru one West pripremamo nešto više do 5000 kvadrata za jednog velikog zakupca koji dovodi više svojih brandova. Do početka ljeta iduće godine svi centri će biti potpuno popunjeni.

Je li gradnja shopping centara u nas završena priča?

Razdoblje ulaganja u shopping centre još nije iza nas. Vjerujem bit će još investiranja, no uz puno oprezniji pristup. Hrvatsko tržište je manje-više već dobro pokriveno, no vjerojatno će biti investitora na još nekim lokacijama uz veće gradove.

Prvi shopping centar otvoren je na zagrebačkom Jankomiru, u listopadu 2006. To je bio City Center one West. Potom 2010. slijedi otvaranje u Splitu, dok je treći na zagrebačkom Žitnjaku počeo s radom 2012. Ukupno sva tri centra obuhvaćaju 410.000 četvornih metara bruto površine, odnosno 150.000 metara četvornih prodajne površine na kojima je više od 400 trgovina, uslužnih i ugostiteljskih mjesta. U 2015. u sva tri centra zabilježeno je više od 20 milijuna posjetitelja koji su ukupno potrošili gotovo 450 milijuna eura. U tri centra ukupno je zaposleno oko 5000 djelatnika.