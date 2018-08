Promjena menadžmenta u Konzumu: Bagić i dvoje izvršnih direktora vraćeni u Hrvatsku

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Iz koncerna Agrokor izvijestili su u utorak o promjenama u menadžmentu Konzuma u Bosni i Hercegovini (BiH) - dosadašnji direktor Konzuma d.o.o. Sarajevo Tomislav Bagić i dvoje izvršnih direktora vraćaju u Hrvatsku, a novi direktor postaje Nihad Imširović.

Izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško i zamjenica izvanrednog povjerenika Irena Weber u utorak su u Konzumu d.o.o. Sarajevo održali niz sastanaka s menadžmentom te Agrokorove kompanije, na kojima su prezentirali promjene u menadžmentu Konzuma u BiH usmjerene na daljnje jačanje i razvoj poslovanja, izvijestili su iz Agrokora.

U dogovoru s izvanrednom upravom, dosadašnji direktor Konzuma Tomislav Bagić i izvršni direktori Tomislav Primorac i Kristina Alebić vraćaju se u Hrvatsku na nova radna mjesta unutar sustava Agrokor, a novi direktor postaje Nihad Imširović.

Nihad Imširović u Konzum dolazi s pozicije direktora društva Klas d.d., Sarajevo na kojoj je zaposlen od 2016. godine. On je već bio zaposlen u Agrokorovim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Od 2012. do 2016. godine bio je direktor Zvijezde d.o.o. Sarajevo, a u razdoblju od 2007. do 2012. godine bio je na poziciji direktora sektora veleprodaje i logistike u Konzumu Sarajevo. Prije toga je menadžerske poslove obavljao i u Sarajevskoj pivari d.d. Sarajevo, gdje je bio izvršni direktor prodaje. Imširović je završio Ekonomski fakultet Sarajevo, Univerzitet Sarajevo smjer Međunarodni i unutrašnji marketing.

Imširović je na sjednici Nadzornog odbora Konzuma, održanoj u ponedjeljak, imenovan u Upravu, a po završetku primopredaje poslova postat će i službeno novi direktor kompanije. U daljnjem razvoju i unaprjeđenju poslovanja Konzuma u Bosni i Hercegovini, izvanrednu upravu i novog direktora će savjetovati Teo Vujčić, kojeg je za te poslove angažirala izvanredna uprava Agrokora, kaže se u priopćenju.

Povodom promjena u menadžmentu Konzuma u BiH Peruško je zahvalio Bagiću i njegovom timu "na predanom radu i očuvanju poslovanja Konzuma u BiH tijekom najveće krize sustava Agrokor i postupka izvanredne uprave".

"Nakon postizanja nagodbe vjerovnika Agrokora u operativnim kompanijama, nastavljamo s unaprjeđivanjem poslovanja, što uključuje i rotacije menadžera unutar sustava sa svrhom jačanja menadžmenta u svim kompanijama. Kolege Tomislav Bagić, Tomislav Primorac i kolegica Kristina Alebić tako se vraćaju u Hrvatsku na druga radna mjesta unutar Agrokora, na kojima će, uvjeren sam kao i do sada u Konzumu, značajno doprinijeti poboljšanju poslovanja", izjvio je Peruško.

Dodao je da je Konzum Bosna i Hercegovina velik i značajan poslodavac i gospodarski subjekt te partner brojnim dobavljačima, pa se poslovanje te kompanije želi osnažiti i dalje razvijati.

"Dosadašnja uprava u tom je smislu odradila odličan posao u izuzetno teškim uvjetima, a od novog direktora Nihada Imširovića očekujemo da veliko znanje i iskustvo koje ima stavi u službu daljnjeg razvoja Konzuma, za što postoji prostor i potencijal", rekao je Peruško.

Peruško i Weber će se zajedno s dosadašnjom i novom upravom Konzuma u BiH u utorak sastati i s predstavnicima najvećih Konzumovih dobavljača, s kojima će razgovarati o dosadašnjoj i budućoj suradnji.