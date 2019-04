"Pregovori traju, tvrdnje o naplati jamstava neodgovorne"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na novinarsko pitanje stiže li državi na naplatu gotovo milijardu kuna jamstava zbog zahtjeva za povratom avansnih uplata za jaružalo koje se gradi u Uljaniku, Horvat, koji sudjeluje na sjednici užeg predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), kazao je kako je "prejudicirati takve stvari vrlo opasno i neodgovorno".

Izvijestio je da "pregovori i razgovori još uvijek traju", da će još jednom putovati na razgovor u Bruxelles te istaknuo da su "sve insinuacije da je svemu kraj vrlo neodgovorne i ciljane" i da ne zna otkud dolaze.

Na pitanje znači li to da nema naplate državnih jamstava, odgovorio je kako je na burzi objavljeno da je Jan De Nul zatražio od Uljanika povrat avansnih uplata koje su, kako je rekao, garantirane državnim jamstvima te da će, ako se one ne vrate "možda doći" do naplate državnog jamstva.

Istaknuo je kako je Vlada odlučila kako neće više biti financiranja brodogradilišta na takav način te da će 30. travnja te 1. i 2. svibnja u 3. maju i Uljaniku biti ljudi koji vode i rade u najvećem kineskom brodogradilištu s jasnim i vrlo interesantnim iskazima o mogućnosti preuzimanja brodogradilišta.

Dodao je da je s Jan De Nulom u protekla dva mjeseca ispregovaran način na koji će se brod završiti, no da je s obzirom da je stanje u pulskom brodogradilištu trenutno takvo da nitko ne garantira da je brod moguće završiti u Puli, osigurano gotovo 30 milijuna eura da bi ga se oteglilo u neko drugo brodogradilište.

Rekao je da takav sporazum još uvijek nije potpisan i da se o njemu pregovara te da se nada njegovu potpisivanju u idućih 14 dana.

"Želimo ga predati vlasniku u međunarodnim vodama i spremni smo platiti tegljenje do međunarodnih voda i osiguranje tog tegljenja te oko 22 milijuna eura da bi se brod završio", rekao je Horvat. Time bi se, kako je rekao, državni proračun zaštitio od naplate jamstava od gotovo 130 milijuna eura.

"Netko je uzeo avanse, netko je izdao jamstva, a brodovi nisu napravljeni i u ovom trenutku, riječima premijera Plenkovića, ni novca niti brodova nema. Očekujete li da nitko ne odgovara za to?", zaključio je Horvat.

Povrat avansnih uplata uz kamate

Uljanik je u utorak izvijestio da Dredging and Maritime Management zahtijeva povrat svih avansnih uplata uvećanih za kamate za novogradnju 500 odnosno za jaružalo koje se gradu u pulskom škveru, pri čemu je povrat dijela avansa osiguran državnim jamstvima.

"Nakon višemjesečnih pregovora između kupca, institucija Republike Hrvatske i Uljanika, kojima je umjesto povrata avansnih uplata cilj bio dovršetak gradnje u Uljanik Brodogradilištu ili alternativno, dovršetak gradnje u nekom od stranih brodogradilišta po izboru kupca, kupac je donio konačnu odluku o povratu svih avansnih uplata uvećanih za kamate", ističe se u današnjem Uljanikovom priopćenju na Zagrebačkoj burzi.

Također se navodi da je sukladno ugovoru o gradnji broda, "Uljanik dužan kupcu u roku od sedam dana od zaprimanja zahtjeva izvršiti povrat avansnih uplata uvećanih za kamate pri čemu je povrat dijela avansnih uplata osiguran državnim jamstvima".

Zainteresirane strane, kako se ističe, i dalje rade na pronalasku rješenja kojima bi se umanjila šteta za Republiku Hrvatsku i Uljanik.

U Uljaniku ne žele iznijeti koliki je ukupni iznos avansnih uplata, no izvor iz tog brodogradilišta kaže kako jamstva dosežu 920 milijuna kuna.

Vlada je 4. srpnja 2014. godine na telefonskoj sjednici odobrila izdavanje bankarskog jamstva za povrat avansa kupcu broda Dredging and Maritime Management S.A. Luxembourg, G.D. Luxembourg u iznosu od 124,56 milijuna eura, uvećano za troškove i kamatu što čini 80 posto avansnih uplata u iznosu od 155,7 milijuna eura za brod.

Vlada je tada ocijenila kako je poslovno stanje Uljanik Grupe, unatoč krizi prisutnoj na brodograđevnom i brodarskom tržištu, relativno stabilno što potvrđuju činjenice da su značajno popunjeni kapaciteti do 2017. godine, a ugovaraju se i novi poslovi.

Zahtjev za povrat svih avansa za jaružalo objavljen je uoči ročišta o utvrđivanju pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka u Uljanik Brodogradilištu koje je zakazano za sutra.