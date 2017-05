Potpredsjednica Vlade Martina Dalić uputila jasnu poruku bankarima o dugovima Agrokora

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić izjavila je u srijedu kako očekuje od banaka da regresnu naplatu mjenica ne provode prisilno te pozvala Agrokor, banke i dobavljače da ulože napore kako bi se našao fer i korektan model koji će omogućiti da se provede načelo da dugovi pripadaju onome tko ih je stvorio, a to je Agrokor.

"Dugovi koji su stvoreni u koncernu Agrokoru jesu dugovi koncerna Agrokor. To je temeljna poruka koju smo ponavljali i do sada i koju bih željela uputiti i s ovoga sastanka. To znači da Vlada podržava, upućuje sve sudionike, što se odnosi i na sam koncern Agrokor, i na banke i na dobavljače, da ulože napor kako bi se našao fer i korektan način i model kojim će se osigurati da načelo da dugovi pripadaju onome tko ih je stvorio, a to je Agrokor, i provede", poručila je Dalić u izjavi novinarima nakon sastanka s prokuristicom Kraša Maricom Vidaković, koja je u ime dijela dobavljača i u Vjerovničkom vijeću Agrokora.

Dalić je kazala kako je Vidaković iznijela određene prijedloge, sugestije, opažanja o tijeku izvanredne uprave, kako su razgovarale o načinu na koji danas funkcionira Agrokor i njegov maloprodajni dio, kao i o pitanjima koja se tiču dinamike plaćanje kako novih isporuka robe i usluga tako i tražbina stvorenih prije 10. lipnja, a raspravljale su i o pitanju tražbina dijela dobavljača koji se tiču mjenica.

"U svakom slučaju, očekujem od banaka da regresnu naplatu ne provode prisilno, zbog toga što, također, očekujem od banaka da same vide i razumiju, a mislim da to razumijevanje i postoji kod banaka koje drže mjenice, da je jedino dogovor i razrješavanje toga problema korisno i za dobavljače, ali i za same banke. Ja ne očekujem da bi itko od sudionika u ovom problemu koji moramo riješiti, u problemu vezanom uz normalizaciju poslovanja, mogao naći za sebe neku korist iz ponašanja koje nije konstruktivno", kazala je Dalić odgovarajući na upit novinara.

Na upit kako komentira prijedlog koji su danas iznijeli dobavljači kako bi u slučaju otpisa dugova to podjednako trebali snositi i banke i dobavljači, Dalić je kazala kako bilo kakve konkretne prijedloge koji dolaze od jedne od uključenih strana treba razmotriti.

Podsjetila da postoji radna skupina, u kojoj su predstavnici Agrokora, banaka i dobavljača, koja na iznalaženju rješenja radi dulje vrijeme.

"Mislim kako taj proces pronalaženja načina i modela treba ubrzati", kazala je Dalić, ponavljajući kako modeli moraju biti fer i korektni prema svim sudionicima te ostvariti načelo oko kojeg se svi slažu, odnosno da dugove u konačnici mora platiti Agrokor, koji je dugove i stvorio.

Na novinarsku konstataciju kako Agrokor sve to neće moći platiti i bankama i da se onda lakše sada naplatiti od dobavljača, Dalić je poručila kako rješavanje konkretnog problema mjenica banke trebaju sagledati u kontekstu svog cjelokupnog poslovanja sa svakim od tvrtki dobavljača.

"Jer kad govorimo o problemu mjenica, to nisu jedini plasmani koji postoje između banaka i pojedinih tvrtki. Stoga jedno rješenje koje bi bilo eventualno nekonstruktivno u dijelu što se tiče mjenica, banke znaju i svjesne su toga da se to odnosi i na njihove druge odnose s tim konkretnim dobavljačem", rekla je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva.

Dalić se stoga zalaže da se ostaviti vrijeme kako bi se mogao postići dogovor između svih sudionika te ponavlja: "Dogovor koji je fer, koji je prihvatljiv za sve kojih se tiče i koji će oživotvoriti da te dugove u konačnici treba platiti Agrokor, a u ovom trenutku treba pronaći način, model kako da dođemo do točke da Agrokor to može platiti.

Potpredsjednica Vlade također je ocijenila kako rezultati izvanredne uprave pokazuju da je stabilizacija osigurana, da se trendovi u svim dijelovima Agrokora poboljšavaju. "To nam daje sigurnost da će se ta kretanja i nastaviti i da će se postupno problemi, koji muče i dobavljače i sam koncern, stabilizirati i da će se on i njegovo poslovanje dignuti na optimalnu razinu tijekom turističke sezone, što će omogućiti da se priđe onda i razgovorima o samoj konačnoj nagodbi", kazala je Dalić.

Vidaković je u izjavi novinarima istaknula kako se tijekom današnjih razgovora i s izvanrednim povjerenikom Antom Ramljakom i potpredsjednicom Vlade i ministricom gospodarstva razgovaralo o nizu tema i problema, od nepoznanica po pitanju starog duga do novog plasmana roba i statusa plasmana tih roba, od kompenzacija do tehničkih stvari.



Izvijestila je i kako su na sastanku bili i predstavnici Ministarstva pravosuđa od kojeg se očekuju i pisani odgovori na pitanja vezana uz to što je bila intencija zakona te o pojedinim zakonskim odredbama, prvenstveno oko tekućeg plasmana roba i tražbina dospjelih do 10. travnja.

"U cilju rješavanja svih ovih problema dogovorili smo se za jedno kontinuirano razgovaranje i otklanjanje problema,naravno u cilju stabilizacije sustava i nastavka redovno poslovanja i nastavka isporuka roba od strane dobavljača", kazala je Vidaković.