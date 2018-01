Pošta priprema novu strategiju za upravljanje nekretninama

Cilj je i riješiti se imovine koja je dugo neaktivna, Foto: Matija Habljak / Pixsell

Kako bi se riješila imovine koja nije u funkciji poslovanja, Hrvatska pošta po odluci Uprave kontinuirano raspisuje javne natječaje. Njezin, pak, nadležni sektor za upravljanje nekretninama intenzivno radi novu strategiju upravljanja nekretninama Hrvatske pošte.

Očekuje se da će ona biti potvrđena od Uprave koju vodi predsjednik Ivan Čulo za otprilike šest mjeseci, a veže se uz poslovnu strategiju Pošta2022. donesenu lani.

Proteklih godina radilo se na čišćenju imovinsko-pravnih odnosa za određen broj nekretnina s HT-om, a slijedom razdvajanja HPT-a na Hrvatsku poštu i Hrvatski telekom još 1998., pojašnjava izvršna direktorica Ureda za korporativne komunikacije Jo Kempen. Također tvrdi, pravovremeno i sukladno zakonskim propisima, u skladu sa registrom nekretnina, kada je to bilo aktualno, nekretnine su izlistane u registar, a kako bi se i legalizacija određenih dijelova nekretnina do kraja riješila, tako da preduvjeti za kvalitetnu strategiju svakako postoji. “Poznato je da smo posljednjih godina kao tvrtka prodali neke nekretnine koje nisu tada bile više u funkciji poslovanja, a do ove objave za prodaju koja je sada aktualna nismo prodavali nekretnine od sredine 2016. Sigurni smo da će kolege donijeti kvalitetan plan, a koji će prije predstavljanja javnosti proći usuglašavanje hijerarhijski s predstavnicima vlasnika”, navodi Kempen.

Potencijalnim investitorima najave su zanimljive, tim više što je aktualnim natječajem tržištu ponuđen skromni dio fonda - 50-ak stambenih i poslovnih prostora te nekoliko zemljišta ukupne procijenjene vrijednosti 1,68 milijuna kuna. Godinama nisu u funkciji aktivnog poslovanja, ni u kategoriji kapitalnih nekretnina, a kako su predstavljene u katalogu na internetskoj stranici Pošte te je postupak u tijeku, potencijalni kupci već su i iskazali interes. Čini se, uskoro bi mogao biti poznat - rezultat za 4 ponude za nekretnine koje su prve stigle. Pojedinosti su zasad nepoznanica. Iz Pošte navode da takve informacije smatraju javno dostupnima “po okončanju realizacije kupoprodaje te unosom novog vlasnika u katastarsku česticu”. HP je dosad prodao 24 nekretnine ili dijelova, pa u svom portfelju ima ukupno 797 nekretnine. Određene prostore daje u zakup, i trenutačno je 168 važećih ugovora o zakupu na području RH. U portfelju ima i 9 odmarališta - u mjestima Punat, Crikvenica, Vrboska, Starigrad Paklenica, Bol, Mlini, Duga Uvala, Rogoznica i Sukošan, koje je jedino bilo na natječaju, a prodano je tek u jednom dijelu. Dio s upravnom zgradom i 11 bungalova, ujedno i najveći, nije prodan te iz Pošte poručuju da “nije predmet prodaje u ovom trenutku”. Isti je slučaj i glavne zgrade u Jurišićevoj.