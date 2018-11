Podatci koji nas čine „pametnijima“

Foto: pd

GDi Atlas je portfolio podatkovnih proizvoda vezanih za imovinu, resurse i operacije, a koji su ključni za implementiranje pametnih rješenja. Proizvodi su to koji opisuju imovinu do najsitnijih detalja uključujući točnu lokaciju imovine, od kojih sastavnih dijelova se ta imovina sastoji i u kakvoj je korelaciji ta imovina sa svojom okolinom.

Izvori GDi Atlas proizvoda su različiti – od podataka o geolokaciji prikupljenih satelitima, avionima ili bespilotnim letjelicama do podataka prikupljenih na terenu korištenjem za to predviđenih aplikacija. Senzori koji se koriste na tim platformama idu od kamera u različitim dijelovima spektra, LiDAR pa do senzora ugrađenih na samoj imovini ili njenoj okolini. Prikupljeni podaci se pohranjuju u bazama podataka kojima dalje upravljaju pametna GDi rješenja.

Danas nije dovoljno da za neki objekt imamo njegovu poziciju u prostoru i njegov tlocrt povezan sa imovinsko-pravnim podacima već taj podatak obavezno mora imati svoju treću dimenziju, vjerni prikaz unutrašnjosti sa svim instalacijama i inventarom da bi pametna rješenja imala smisla. Uz to, korištenjem bespilotnih letjelica možemo prikupiti podatke koji su nam teško dostupni ili čak nevidljivi iz pozicije promatrača sa zemlje. Tako recimo snimanje odašiljača, baznih stanica ili vjetroelektrana, općenito teško dostupne imovine, omogućuje prikupljanje podataka bitnih za održavanje tih objekata uz optimizaciju radnih procesa i povećanje sigurnosti radne snage.

Modeliranjem podataka o objektima ulazimo u novi virtualni svijet BIM-ova u kojem se spajaju CAD i GIS modeli dajući nove mogućnosti vizualizacije i inventarizacije imovine do njenog najsitnijeg dijela. Dodavanjem senzora na različitim pozicijama unutar imovine dobivamo podatke u stvarnom vremenu o svemu što se unutar imovine događa i da li postoje neke ugroze koje bi dovele do materijalne ili neke druge štete.

Korištenjem satelitskih podataka i snimaka s bespilotnih letjelica GDi Atlas daje bitne podatke kojima se pomažu radovi u šumarstvu i poljoprivredi s ciljem povećanja prinosa i očuvanju prirodnih resursa. Analitikom na tim podacima se mogu donijeti zaključci vezani za klimatske promjene i utjecaj raznih čimbenika na prirodu koja nas okružuje.

GDi Atlas portfolio čine:

Podatkovni proizvodi neophodni kao podloga za aplikativna rješenja

Inspekcijski proizvodi neophodni za detektiranje, arhiviranje i analizu stanja

Podatkovni proizvodi za dugotrajno praćenje/monitoring i predikciju/planiranje

Foto, video i podatkovni proizvodi za marketing.

Kroz korištenje GDi Atlas proizvoda ostvaruje se:

Visoka preciznost i poboljšanje upravljanja imovinom, resursima i procesima

Jasnom specifikacijom proizvoda odgovara se zahtjevima korisnika podataka

Optimalno vrijeme isporuke

Jednostavno korištenje i integracija u GDi rješenja

Vizualizacija podataka

Mogućnost korištenja u drugim okruženjima

Povećanje sigurnosti djelatnika

Transparentnost.

Primjenom modernih metoda prikupljanja podataka o imovini, resursima i operacijama GDi Atlas je relevantan svim GDi korisnicima. Pametni gradovi i rješenja razvijena za njih ne mogu ih poboljšati bez kvalitetnih prostornih podataka koji su danas dostupni iz mnoštva izvora.