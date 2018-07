Slijedi 'bura' za budućnost Croatije Airlines

U Zagrebu se servisiraju i zrakoplovi Star Alliancea, Foto: Pixsell

Nakon što je zbog odgode štrajka izbjegnut prometni kolaps usred turističke sezone u zadnji čas, stanje u nacionalnom avioprijevozniku Croata Airlinesu je opet stavljeno u status quo te je za očekivati da će do nove iskre između Uprave i sindikata doći na jesen. Naime, zbog nepotpisivanja novog Kolektivnog ugovora, kao i zbog nezadovoljstva što Vlada, kao vlasnik CA, nema dugoročnu strategiju razvoja tvrtke, a što je najvidljivije što kompaniju već neko vrijeme vodi privremena Uprava, sindikati CA su za jučer najavili generalni štrajk koji bi prizemljio svih 12 zrakoplova ove kompanije s oko tisuću zaposlenih.

Što je obećao premijer?

Naravno, ne treba niti spominjati što bi to značilo za hrvatski turizam, a posebice samu Croatia Airlines, koja posluje profitabilno jedino tijekom ljetnih mjeseci turstičke sezone. U slučaju da je štrajk pokrenut i da je potrajao duže vrijeme, izvjesno je da bi to bio kraj hrvatskog nacionalnog prijevoznika, a što su očito svjesni i svi uključeni u priču. Zasad je stvar ‘spasio’ premijer Andrej Plenković, sindikatima davši neka obećanja, koja nisu poznata javnosti, ali koja se vjerojatno odnose na razvoj tvrtke i imenovanje Uprave.

40destinacija trenutačno Croatia Airlines povezuje sa Zagrebom

S obzirom na to da je za novo pokretanje štrajka nužno ispuniti niz formalnih koraka, činjenica je da će tvrtka imati barem tri mjeseca prividnoga mira. Koliko turistička sezona znači za CA, govori i činjenica da je njihov direktor upravljanja mrežom i prihodima, Krešimir Mlinar, nedavno istaknuo da bi im tijekom ljeta trebalo 70-ak Airbusa da bi pokrili sve željene linije, dok im tijekom zime “prevelika” flota i od 12 postojećih aviona. Zbog velikih sezonalnih oscilacija, CA tijekom zime drži 60 posto hrvatskog zrakoplovnog tržišta, a ostatak godine 19-30 posto, zasad ne planiraju proširivati flotu kupovinom zrakoplova, no zato zadnjih godina redovito uzimaju u najam po dva zrakoplova španjolske partnerske tvrtke Air Nostrum. Treba istaknuti da je tvrtka nedavno objavila i da je izvršila avansnu uplatu za četiri nova Airbusa 320neo koji bi trebali biti isporučeni 2022. i 2023. godine. No, kako se u zrakoplovstvu stvari mijenjanju na dnevnoj bazi, teško je za sad procijeniti što će s kompanijom biti za pet ili šest godina. Još u doba Vlade premijera Zorana Milanovića se tražio strateški partner za CA, a kao mogući igrači su se spominjali dalekoistočni operateri, Kina i Indonezija, te Turkish i Lufthansa.

Traže već dvije godine

U protekle dvije godine je proces traženja strateškog partnera, prvenstveno zbog nestabilnosti Vlade, bio zaustavljen, a aktualni ministar prometa Oleg Butković je ovog proljeća opet najavio da se kreće u traženje partnera, te je nedavno bio i decidiran: Jedini izlaz za Croatia Airlines je pronalazak strateškog partnera i to će biti jedan od najvećih izazova u zračnom prometu.

Strateški partneri se, barem dosad, nisu baš pretrgli da uđu u Croatiju, prvenstveno jer se boje Lufthanse koja Hrvatsku, a i samu CA, smatra svojim dvorištem. Dvije tvrtke su na neki način već povezane kroz grupaciju Star Alliance te Croatijini mehaničari rade servise i na Lufthansinim avionima. No, dio zrakoplovnih stručnjaka smatra da bi CA puno više profitirala od nekih drugih alijansi, Sky Team ili One World, jer u Star Allianceu glavnu ulogu igra Lufthansa i njihov podbrend Eurowings (Germanwings) koji imaju značajne operacije na hrvatskom i regionalnom tržištu te tako guše i Croatiju.