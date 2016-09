Od polja do skladišta u manje od 24 sata

Direktorica tvornice Marina Diminić Visintin (lijevo) nadgleda ulazak sirovine

Buka strojeva u Podravkinoj tvornici za preradu rajčice u Umagu ne stišava se već tjednima. Radi se danonoćno u četiri smjene jer je vrhunac kampanje berbe rajčica, pa je uz 90 stalno zaposlenih radnika angažirano i 30-ak sezonaca.

S istarskih polja dislociranih od Pule do Umaga brojni tegljači i traktori kao po traci u umašku tvornicu dovoze na preradu svježe ubranu rajčicu koja raste na prepoznatljivoj crvenici, i to mahom na lokacijama gotovo uz samu morsku crtu, pa zrijući okupana obiljem sunčevih zraka integrira najbolje okuse Mediterana. Na dan, objašnjava direktorica Marina Diminić Visintin, prerade oko 300 tona zrele rajčice pa s proizvodnih traka put skladišta svakog dana odlazi 80 tisuća vakumiranih paketa passate težine 500 grama. Naglašava iznimnu prednost koju imaju u svom lancu prerade. Cijeli postupak, od jutarnje berbe rajčica do otpreme gotovog proizvoda u skladište, traje kraće od 24 sata, čime je, dodaje, u novostvorenom proizvodu potpuno očuvana vrhunska kakvoća svježih plodova.

80tisuća komada dnevna proizvodnja vakumirane passate

Da je njihov proizvod doista najviše kakvoće, pojašnjava, svjedoče i kroz podatak da se nakon jednotjednog odležavanja u tvorničkom skladištu obvezno provodi još jedna laboratorijska analiza svih parametara i tek nakon te zaključne provjere proizvodi se mogu distribuirati prema krajnjim potrošačima. Rajčicu otkupljuju od 70 kooperanata, čak 60-70 posto otkupljenih količina dolazi s polja iz rubnih područja Umaga. No, interes istarskih poljoprivrednika sve je veći, pa je tako prije dvije godine prvi put ugovoren ozbiljniji otkup i s proizvođačima iz okolice Poreča i Pule.

Ove jeseni bit će ukupno otkupljeno i prerađeno 10,5-11 tisuća tona rajčice. Tvornica na vršnim kapacitetima sada radi 55 dana u godini, no cilj je kampanju s novim sortimentom rastegnuti na 60-65 dana, poput konkurencije u Italiji. "Sva rajčica koju Podravka preradi stiže isključivo s istarskih polja i cjelokupan proces pokriven je certifikatima. Za svaku parcelu dokumentirana je sljedivost, od sjemena preko presadnica do gotovog proizvoda", ističe Diminić Visintin i dodaje kako taj uspjeh dijele sa svojim kooperantima, s kojima imaju odličnu suradnju.

Kroz zajednički projekt pokrenuli su i zaštitu zemljopisnog podrijetla istarske rajčice. Poljska je najjače Podravkino inozemno tržište za izvoz asortimana na bazi rajčice, zanemariva nije ni Rusija, gdje volumeni iz godine u godinu kontinuirano rastu. Uz ta dva tržišta te lokalno hrvatsko značajne količine prodaju se i u svim zemljama iz neposrednog susjedstva te u centralnoj Europi, odnosno Češkoj i Slovačkoj, ali i u dalekoj Australiji.