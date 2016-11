Novi projekt PIK Vrbovca jedan je od najkvalitetnijih u Europi

Foto: Petar Glebov / Pixsell

Projekt PIK Vrbovca „Manje je više“, zaslužio je svoje mjesto na listi 150 najkvalitetnijih primjera dobre prakse u Europi, koju putem online platforme Eat & Live Well, promiču kompanije članice udruženja europskih proizvođača hrane i pića - FoodDrinkEurope. Cilj udruženja je, kroz praćenje trendova u prehrambenoj industriji, pridonijeti podizanju svijesti o pravilnoj prehrani i zdravom načinu života svakog pojedinca. Upravo ova online platforma stoga ističe najbolje europske prakse prikazujući kompanije koje same, svjesne zahtjeva tržišta, kreiraju proizvode koji zadovoljavaju zdravstvene potrebe potrošača, bez da ih na to prisiljavaju uredbe EU i nacionalni propisi. Na taj se način, europsku javnost upoznaje s hvalevrijednim inicijativama i projektima kojima se, kroz visokokvalitetne proizvode, unapređuje kvaliteta života.

Projektom „Manje je više“, PIK Vrbovec je među prvima u Europi, tržištu ponudio proizvode bez pojačivača okusa, bez umjetnih bojila, bez glutena i bez soje, čim je i zaslužio predstavljanje u kategoriji prehrambenih proizvoda i inovacija Udruge FoodDrinkEurope. Ovim je projektom obuhvaćeno više od 90 proizvoda iz cjelokupnog asortimana PIK mesnih prerađevina, što je zasluga višegodišnje intenzivne suradnje odjela Marketinga, Razvoja, Proizvodnje i Kontrole kvalitete PIK Vrbovca.

„Predstavljanje projekta “Manje je više“ kroz studiju slučaja na internacionalnoj razini, samo je još jedan dokaz da smo prateći i prepoznajući potrebe tržišta na kojem uspješno poslujemo već dugi niz godina, odabrali pravi put i za izvozna tržišta. U posljednjih nekoliko godina poslovanje PIK Vrbovca sve je više usmjereno na izvoz te je udio prodaje cjelokupnog asortimana na stranim tržištima u 2015. godini iznosio 15%. Osim na tržišta CEFTA-e, PIK Vrbovec svoje proizvode izvozi i u 15 zemalja EU. Ponosni smo stoga da su PIK-ova kvaliteta i inovativnost u proizvodnji, kako mesnih prerađevina tako i svježeg mesa, prepoznate i na stranim tržištima na kojima je u 2015. godini ostvaren značajan količinski rast prodaje, a trend rasta očekujemo i ovoj godini“, podijelio je s nama Boris Cvetković, direktor izvoza PIK Vrbovca.

U 2016. godini, PIK Vrbovec napravio je i novi iskorak nadogradivši projekt „Manje je više“. Vodeći se smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, ali i slijedeći strategiju Republike Hrvatske o smanjenju prekomjernog unosa kuhinjske soli, PIK Vrbovec prvi je u Hrvatskoj predstavio cijeli asortiman mesnih proizvoda koji od sada sadrže 25% manje soli, a istog su prepoznatljivog okusa i vrhunske kvalitete.

PIK Vrbovec kontinuirano provodi, ali i podržava edukativne projekte pa je tako uz priznanje od strane Udruženja FoodDrinkEurope, na konferenciji u sklopu Nacionalnog programa "Živjeti zdravo" pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, predstavljen upravo projekt redukcije soli kao primjer dobre prakse. Predstavljanju je prisustvovala Ines Bertinovec, direktorica razvoja PIK Vrbovca koja je pritom izjavila: „Vjerujemo kako će nadogradnja projekta „Manje je više“ sa smanjenjem sadržaja soli u mesnim proizvodima biti prepoznata i u budućim ovakvim inicijativama, kao i od strane potrošača. PIK tu naravno neće stati, već ćemo na isti način i u budućnosti nastaviti s inovacijama, a sve s ciljem da našim potrošačima ponudimo kvalitetne proizvode kakve od nas, kao vodeće prehrambene industrije regije, s pravom i očekuju. Također, našim primjerom, želja nam je potaknuti i druge kompanije da slijede trendove razvoja novih inicijativa u području prehrane i promicanja zdravijeg stila života“.

Podsjetimo i da je ove godine projekt „Manje je više“ proglašen najboljim projektom brige za potrošače pa je tako PIK Vrbovec postao nositelj još jedne prestižne nagrade - European Business Award (Europska poslovna nagrada) u kategoriji: “Nagrada za orijentiranost na potrošače“.