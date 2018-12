Novi početak za Uljanik i 3. maj: Debeljak i dalje naizgledniji partner

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Tijekom petka na riječki je Trgovački sud iz Fine stigao prijedlog za pokretanje stečaja 3. maja, a predmet je dodijeljen stečajnoj sutkinji Liljani Ugrin. To nikako ne znači kraj brodogradnje u Rijeci, već je Fina ispunila zakonsku obvezu po kojoj mora zatražiti pokretanje postupka nakon 120 dana neprekidne blokade računa kompanije.



Da je riječ o formalnosti, a ne definitivnom kraju, pokazuje i činjenica da potencijalni investitori istovremeno proučavaju financijsko stanje Uljanik Grupe, pod čijom ingerencijom posluju Uljanik i 3. maj. Zasad je poznato da su dva potencijalna strateška partnera ušla u takozvani ‘data room’ Uljanika, što je svojevrsni iskaz zainteresiranosti za preuzimanje dva sjevernojadranska škvera, piše Večernji list.



Uspješno restrukturiran Brodosplit



Resorni ministar Darko Horvat već je izvijestio da je pozvao pet ulagača u Uljanik, a kako se može saznati, prvi su se odazvali talijanski Fincantieri i DIV. Večernji list već je pisao o interesu ova dva brodograditelja za preuzimanjem oba škvera, a iz te dvije kompanije koje u partnerskom odnosu žele realizirati ovu transakciju ne kriju da za oba brodogradilišta mogu osigurati dovoljno posla. Kao zainteresirane spominje se i nizozemski Damen u partnerstvu s IHC-om te ukrajinska grupacija Smart Holding poduzetnika Vadima Novinskog, koji je održao sastanak i s premijerom Andrejem Plenkovićem. Pozvani su i ulagači iz Australije i Njemačke, a spominje se da bi se u ‘data roomu’ mogli naći i predstavnici kineskog državnog brodograditelja CSIC Shipbuilding Corporation, s kojima je pak premijer Plenković razgovarao prije nekoliko mjeseci. Ulagači mogu pristupiti dubinskom snimanju kompanije do 18. siječnja.



Damen je prije nekoliko mjeseci završio preuzimanje rumunjskog brodogradilišta Mangalija. Većinski udio u tom je brodogradilištu u kojem je zaposleno 2500 radnika Nizozemci su platili oko 60 milijuna eura. Upravo zbog te transakcije upitno je hoće li Damen tako brzo posegnuti za još jednim preuzimanjem. S druge strane Smart Holding je u posljednje dvije godine pretrpio stečaj dva brodogradilišta iz svoje grupe, ali je Novinski neslužbeno potvrdio svoj interes za Uljanikove škverove. Zato se stvara dojam da su najozbiljniji potencijalni strateški partneri upravo Fincantieri i DIV, dvojac koji ima financijski potencijal, ali i znanje kako nastaviti brodogradnju u Rijeci i Puli. Vlasnik DIV-a Tomislav Debeljak u Večernjem listu je nedavno istaknuo kako će mu za realizaciju ugovorenih brodova u idućoj godini biti potrebno oko 2500 novih zaposlenika, a talijanski Fincantieri “snima” 3. maj već nekoliko godina. Nastupaju partnerski u omjeru od 70 posto ulaganja Talijana i 30 posto ulaganja DIV-a.

Plan restrukturiranja koji bi ponudili bio bi vrlo sličan onome na temelju kojeg je uspješno restrukturiran Brodosplit i koji je Europska komisija prihvatila pa je izgledno da bi takav plan u Bruxellesu prošao “bez problema”. Oba brodograditelja mogu osigurati posao za škverane i nastavak industrije. Fincantieri ima 19 tisuća zaposlenih u dvadeset brodogradilišta i ostvaruje godišnji promet veći od četiri milijarde eura, a Brodosplit je pod paskom Debeljaka jedino uspješno restrukturirano hrvatsko brodogradilište. U Uljanik Grupi kao važan resurs prije svega vide kvalitetne radnike, kojih još uvijek ima iako je kriza u kompaniji rezultirala odlaskom više od 1000 zaposlenika pri čemu su uglavnom škverove napustili proizvodni radnici. To bi se moglo pokazati kao problem za nove vlasnike.



Do stečaja još dva mjeseca

Brz izbor strateškog partnera ključan je za spas Uljanik Grupe jer valja spriječiti daljnji odljev radnika, a i nužne su investicije na razini pola milijarde kuna kako bi se modernizirala proizvodnja u poprilično zapuštenim brodogradilištima. Država će već u ovoj godini podmiriti više od dvije milijarde kuna Uljanikovih dugova, a ako se ne pronađe strateški partner, prijeti joj još 2,5 milijarde kuna obveza nastalih po državnim jamstvima te niz gubitaka koji bi proizašli slomom brodogradnje od gubitka radnih mjesta, zbrinjavanja radnika do propasti Uljanikovih dobavljača.

Pronalazak strateškog partnera značio bi i da će novi vlasnici na sebe preuzeti saniranje dijela obveza, ali i da će se zadržati glavnina radnih mjesta. Za to ima vremena i prije pokretanja stečaja jer u tehničkom smislu stečaj neće nastupiti još dva mjeseca. Naime, stečajna sutkinja u ponedjeljak će otvoriti prethodni stečajni postupak, a u roku od 60 dana od podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja bit će zakazano ročište za raspravu o pretpostavkama za otvaranje stečaja.