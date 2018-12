Nelicencirani online priređivači izvan su kontrole države

Na okrugom stolu sudjelovali su Ana Jazić, Matea Mateković, Iva Pejnović Franelić, Renata Glavak Tkalić, Dalibor Jelavić, Petra Maretić Žonja, Neven Ricijaš i Davor Bodor/Žarko Bašić/PIXSELL

Svaka peta osoba u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana odigrala je neku od igara na sreću, među liječenim hrvatskim ovisnicima o kockanju pretežno su mlađi muškarci u dobi od 20 do 35 godina, a prema procjenama The European Gaming and Betting Association (EGBA) udio sivog tržišta u RH ...