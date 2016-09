Najinovativnija azerbajdžanska bolnica izabrala hrvatsku softversku grupu IN2

Foto: Press

Nova međunarodna azerbajdžanska bolnica Bona Dea koja se želi pozicionirati kao najbolja na području Kaspijskog mora i Kavkaza, odabrala je hrvatsku softversku grupu IN2 za implementaciju bolničkog softvera.

Nakon dovođenja niza uglednih europskih liječnika u upravu i liječnički tim, na taj se način nastavila ispunjavati vizija ove bolnice, koja nabavljanjem najboljih rješenja i opreme želi ponuditi uslugu na razini one u zapadnoeuropskim državama. IN2 je, uz španjolsku tvrtku Tich Consulting kao partnera, ovaj posao dobio zahvaljujući bogatom iskustvu u razvoju i implementaciji rješenja u Sektoru zdravstva, te globalnim nagradama koje je dobio za projekte iz tog područja: Microsoft Partner of the Year u području javnog zdravstva i IT Europe u kategoriji rješenja za javni sektor.

Projekt za ovu bolnicu kapaciteta 200 kreveta i površine 40.000 kvadratnih metara prvi je angažman IN2 u Azerbajdžanu, u kojem je tvrtka prve poslovne kontakte uspostavila 2011. godine nastupom na sajmu Bakutel. S obzirom da će projekt uključivati lokalizaciju softvera na azerski i ruski, on uključuje i potencijal otvaranja velikog tržišta.

"Naš prvi posao u Azerbajdžanu samo je jedan od onih koji IN2 transformiraju iz regionalne u globalnu tvrtku. Najdalje u ovom procesu je otišla naša tvrtka INsig2 koja redovito dogovara poslove na različitim kontinentima, drago mi je da i naš Sektor zdravstva sada slijedi njezin primjer", rekao je Ante Mandić, predsjednik Uprave IN2.