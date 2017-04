Na natječaj za savjetnika za restrukturiranje Agrokora javilo se 6 tvrtki, do kraja dana dogovor o mjenicama?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ante Ramljak, izvanredni povjerenik za Agrokor, na susretu s novinrima, izvijestio je kako je zadovoljan današnjim sastankom s tri najveća sindikata u Agrokoru te da će se svi kolektivni ugovori nastojati ispoštovati.



Izrazio je uvjerenje da će se do kraja dana postići sporazum kojim bi se stavio moratorij na naplatu mjenica, regresnih prava prema svima, objavio je HRT.

-Mi ćemo ga pustiti u potpis, pa ćemo vidjeti tko će ga do kraja dana potisati, rekao je Ramljak.



Objasnio je i da je do kašnjenja plaća došlo zbog toga što je Kreditna banka Zagreb shvatila da je Konzum bio na crnoj listi budući da nisu platili poreze i doprinose do odrđenog roka.



Na pitanje hoće li biti otpuštanja radnika, Ramljak je rekao kako će o tome moći govoriti tek nakon detaljne analize. Rekao je kako je PwC počeo raditi analizu i da će im trebati oko 6 mjeseci.



Rekao je i kako su novcem od kredita, oko 380 milijuna kuna, danas plaćena dugovanja za oko 2200 dobavljača.



Opovrgnuo je informacije da je USKOK ušao u Agrokor.