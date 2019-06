Na mjestu bivšeg Kauflanda otvara se moderni trgovački centar sa poznatim brandovima

Foto: Getty Images

U punom su jeku radovi na rekonstrukciji zgrade bivšeg Kauflanda u Županji koja poprima posve novi izgled, piše Glas Slavonije.

Betonsko pročelje sada je ustakljeno i objekt iz dana u dan dobiva obrise novog modernog trgovačkog centra koji Županjci nestrpljivo očekuju. Investitor je Inceptum sport d.o.o. iz Zagreba, čija je djelatnost iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), a koji će u rekonstrukciju objekta u Županji uložiti približno dva milijuna eura. Inicijalni plan završetka bio je 30. lipnja, no administracijske barijere učinile su svoje i novouređeni šoping centar, koji se prostire na 3000 četvornih metara, svoja će vrata ipak otvoriti u drugoj polovini kolovoza.





Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije građevinsku dozvolu izdala je 26. travnja, a odmah nakon prijave gradilišta, 8. svibnja, krenuli su radovi. Nepovoljne vremenske prilike i česta kišna razdoblja znatno su ih usporili, jer riječ je o vrlo opsežnim i zahtjevnim radovima koji se obavljaju i ispred objekta, i sve se to, potvrdio nam je direktor Inceptum sporta Željko Lukač, odrazilo na prolongiranje roka završetka.





- Rekonstrukcija bi trebala završiti do kraja srpnja i tada slijedi tehnički pregled objekta i ishođenje uporabne dozvole, a mi planiramo da će trgovački centar svoja vrata otvoriti nakon Velike Gospe – pojasnio je za Glas Slavonije.





Već je najavio da će Županja dobiti lijep moderno uređen objekt, koji će se odlično uklopiti s Lidlom, smještenim u neposrednoj blizini. Ondje će doći renomirane kuće koje nude asortiman robe primjereniji Slavoniji i okruženju, koja nije jako skupa, povoljna je i kvalitetna i svaki će kupac moći pronaći nešto za sebe. Riječ je velikim i poznatim trgovačkim kućama: Tedi, Pepco, KiK i Bipa. Ugovori su potpisani i svaki će na raspolaganju imati u prosjeku od 500 do 600 kvadrata prostora.