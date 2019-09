Ministar gospodarstva: Radnici 3. maja sljedeći bi tjedan mogli dobiti plaće

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Rekao je da će isplatama plaća prethoditi sklapanje sporazuma 3. maja s Hrvatskom brodogradnjom - Jadranbrodom u ponedjeljak ili utorak, pa bi uz suglasnost Hrvatske brodogradnje tijekom sljedećeg tjedna mogle krenuti i prve isplate.

Podsjetio je da je nakon što je većina vjerovnika pristala na sporazum po kojem bi im se 15 posto potraživanja isplatilo iz novog kredita 3. maja, dok za preostalih 85 posto tražbine pristaju na dvogodišnju odgodu, Nadzorni odbor HBOR-a dao zeleno svjetlo da se osigura 150 milijuna kuna, sukladno Vladinoj odluci o davanju uvjetnog državnog jamstva toj kompaniji.

"Još nam nedostaje, da bi se pokrenuo proces, sporazum između onih koji će nadzirati transfer novca, a to je Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod, i onih kojima će ti novci biti isplaćivani, dakle 3. maj. Nikakvog raspolaganja novaca na račun 3. maja ili Hrvatske brodogradnje - Jadranbrod neće biti. Uz monitoring i uz analizu Hrvatske brodogradnje, dat će se suglasnost za svaku pojedinačnu isplatu svih onih potpisanih potraživanja, dakle iznos od 15 posto, što je preduvjet da bismo račun deblokirali i stavili brodogradilište u punu funkciju", rekao je Horvat.

Čestitao je predsjedniku Uprave 3.maja Ediju Kučanu i njegovom timu koji su u noći sa srijede na četvrtak uspjeli potpisati ugovor za završetak prve novogradnje, broda 733 , kanadskog naručitelja Algoma. Investicija je vrijedna 36,6 milijuna dolara.

"Dakle postoji perspektiva dobrog završetka ovoga procesa i siguran sam da ćemo u sljedećih desetak dana deblokirati račun, započeti radove na brodu 733, a to je početak jednog procesa kojem se želi završiti sve ono što je na navozima u Rijeci i brodogradilište staviti u punu funkcionalnost, gdje će nam puno lakše biti pronaći strateškog partnera", naveo je Horvat.

Na pitanje podmeću li hrvatski porezni obveznici ponovno leđa za brodogradnju odgovorio je negativno. "Ne, takvu poruku šalju oni koji nisu dionici takvog procesa. Niti lipe ili kune neće faliti iz proračuna, sav taj novac koji smo namijenili za završetak brodova u Rijeci unutar dvije godine bit će vraćen u proračun, a zarada koju smo projicirali u iznosu od 5 milijuna eura ostat će na računu 3. maja", zaključio je.

Kompletni granični dug Fortenova će isplatiti u iduće četiri godine

Horvat je kazao i kako jučerašnja odluka Privremenog vjerovničkog vijeća Fortenova grupe o refinanciranju roll-up kredita nije trebala imati apsolutno nikakvu korelaciju niti uvjetne pozicije glede plaćanja graničnog duga te kako vjeruje da će se kompletni granični dug isplatiti u sljedeće četiri godine.

Istaknuo je kako je jučerašnja odluka, odnosno potvrda refinanciranja kredita iznosa 1,2 milijarde eura po daleko drugačijim i povoljnijim uvjetima nego je taj kredit u prvom trenutku bio odobren od tadašnjih kreditora.

Jučerašnja odluka kojom se odlučilo uzeti novi kredit za refinanciranje, kako je kazao Horvat, nije trebala imati apsolutno nikakvu korelaciju niti uvjetne pozicije glede plaćanja graničnog duga.

Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora u srijedu je većinom glasova - s tri glasa predstavnika financijskih vjerovnika, a protiv dva predstavnika dobavljača, izglasovalo refinanciranje roll-up kredita.

Fortenova grupa refinancirat će roll-up kredit iz lipnja 2017. izdanjem četverogodišnje obveznice u iznosu do 1,2 milijarde eura, uz kamatu od 7,3 posto plus EURIBOR, uz donju granicu od 1 posto, a refinanciranje predvodi američki investicijski fond HPS Investment Partners uz sudjelovanje VTB banke.

Roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura realiziran je u lipnju 2017. godine za pokriće dugova Agrokora. Pregovori o njegovu refinanciranju trajali su duže vrijeme s obzirom da je taj kredit, po podacima s početka travnja kada je s radom počela i Fortenova grupa koja je preuzela poslovanje Agrokor grupe, imao tada osnovnu kamatu od 11,5 posto, a koja je do rujna, kada kredit istječe, trebala narasti do 14 posto, a efektivno do 18 posto.

Horvat je podsjetio kako je do sada Agrokor, odnosno Fortenova isplatila dobavljačima oko 530 milijuna eura starog i jedna mali dio graničnog duga.

"Polemika oko unaprijed utvrđene dinamike plaćanja i ostatka graničnog duga od otprilike 70 milijuna eura koji je u ovom trenutku štićen klauzulom i kamatom u prvoj godini 4, a u sljedećim od 6 posto daje nam za pravo vjerovati da će se kompletni granični dug iznosa od oko 70 milijuna eura isplatiti predviđenom dinamikom, odnosno u sljedeće četiri godine", rekao je Horvat te dodao kako neće više biti problematike vezano uz neisplatu duga.

Podsjetio je da su mali dobavljači isplaćeni u potpunosti, a u trenutku kad Fortenova isplati dobavljačima i granični dug, gotovo 80 posto svih potraživanja će sjesti na račune dobavljača.

"Pokušajte pronaći i jedan primjer takvog insolvencijskog postupka u svijetu, pokušajte vidjeti da li je ikada igdje došlo do situacije gdje u insolvencijskom postupku jedan dio dobavljača dobiva sto posto duga, jedan dio 80 posto. Mislim da je ovo jedinstven primjer i s pravom je predmetni zakonodavni okvir prihvaćen na nivou EU", kazao je Horvat.

Na novinarski upit zašto onda dobavljači iskazuju nezadovoljstvo, Horvat je odgovorio da to treba pitati dobavljače.

Na pitanje kako se stječe dojam da staje na stranu Uprave Fortenove, Horvat je rekao kako je polemika na čijoj je on strani potpuno nepotrebna.

"Ja sam i na strani dobavljača i na strani Uprave. Ja sam na strani procesa i moj zadatak kao ministra gospodarstva je imati uvid u to kojim kontinuitetom se proces događa da bi bili svjesni činjenice i relevantnih uvjeta potrebnih da se proces dovede do kraja", zaključio je Horvat.