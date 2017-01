Mađari otkrili koliki je najmanji iznos koji očekuju za Inu

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

"Događa se da dolazi do promjena državne privatizacijske strategije i mi to razumijemo", izjavio je Szijjarto, podsjetivši da je sličnih iskustava imala i Mađarska. No, pregovaračke strane moraju biti svjesne da "barem iznos koji je Mađarska dala kroz ulaganja u Inu mora biti vraćen u Mađarsku u slučaju otkupa udjela u Ini", naveo je Szijjarto za novinsku agenciju MTI u srijedu, a u četvrtak prenose pojedini mađarski portali.

MOL trenutno drži 49,08 posto Ininih dionica te po tržišnoj cijeni, njegov udjel vrijedi otprilike 1,9 milijardi eura.

Hrvatska Vlada ima 44,8 posto udjela.

Hrvatska Vlada u četvrtak je donijela odluku o osnivanju Savjeta za pregovore s Molom vezano uz mogući otkup dionica koje drži ta mađarska kompanija u Ini. Savjet će davati smjernice, poduzimati mjere i aktivnosti te predlagati Vladi donošenje odluke vezano uz pripremu, provedbu i financiranje postupka mogućeg otkupa dionica Ine koje drži Mol.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je u četvrtak kako će novoosnovani savjet za pregovore s Molom razmotriti sve modele otkupa udjela mađarske kompanije u Ini, ali da mu se onaj vezan uz prodaju udjela u HEP-u i dalje čini najboljim te je najavio da će se najvjerojatnije idućeg tjedna nastaviti kontakti s mađarskom stranom na tu temu.