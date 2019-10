'Kvaliteta naših robnih marki ista je u Njemačkoj i u Hrvatskoj'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prosječna plaća u dm-u u lanjskoj je poslovnoj godini premašila 10.200 kuna neto. Kako to komentirate?

– Da budemo precizni, to nije prosječna plaća u dm-u, nego u prodavaonici u koju su uključene sve plaće prodavača, zamjenice i poslovotkinje. Na nivou cijelog dm-a prosjek bi bio i nešto veći jer bi tad u njega bili uključeni i menadžeri. Danas dm u Hrvatskoj zapošljava 1565 djelatnika i imamo kontinuirani rast plaća od dolaska na hrvatsko tržište. No moramo biti fer i priznati kako je pored vlastitog ulaganja u rast plaća, za njihov rast u ovoj godini zaslužna i Vlada RH koja je poreznim izmjenama povećala neoporezive isplate zaposlenicima, a mi smo tu mjeru vrlo rado primijenili i svojim djelatnicima isplatili i neoporezive naknade do punog iznosa.

Što, po vašem mišljenju, sprječava ostale trgovce u Hrvatskoj da svoje radnike bolje plate?

– Na to bi oni trebali dati odgovor. Mi vjerujemo da s korektnim plaćama možemo biti i tržišno atraktivni što se tiče samih zaposlenih i tržišno atraktivni što se tiče naših cijena.



Za svako novorođeno ili posvojeno dijete dajete 10.000 kuna. Kad bi i drugi vodili pronatalitetnu politiku poput dm-a, mislite li da bi brojke o 40 razreda manje rođenih u lanjskoj godini bile manje pesimistične?

– Vjerujem da i korporativni sektor mora dati svoj doprinos životu u zajednici u kojoj posluju, posebno oni uspješni. Mi u dm-u ne smatramo da će dm ovim potezom spasiti pronatalitetnu politiku u Hrvatskoj, ali je to jedna lijepa gesta za naše djelatnike kojima želimo biti podrška u prvim danima s djecom. Godišnje imamo skoro 100 novih beba, odnosno djece i ponosni smo na svako od njih. Osim jednokratne pomoći razvili smo i poseban program ponovnog uvođenja u posao za sve djelatnice i djelatnike koji se nakon roditeljskog dopusta vraćaju na posao, tijekom kojih obnavljaju potrebna znanja i stječu nova, važna za povratak na svoje radno mjesto.

Nedavno se pri EU diglo dosta prašine zbog proizvoda svjetski poznatih kompanija koji su različiti za zapadno i istočno tržište. Kako to funkcionira u dm-u? – Sve robne marke koje se prodaju u dm-u proizvode se na jednom mjestu za cijeli koncern, što znači da je kvaliteta identična u Austriji, Njemačkoj, Hrvatskoj i čitavom europskom tržištu. dm pozdravlja inicijativu uvođenja jedinstvene kvalitete proizvoda za sve zemlje članice EU. U komunikaciji s dobavljačima nastojimo istražiti na koji način možemo doprinijeti ostvarenju tog cilja te dobavljačima nastojimo približiti sve prednosti pristupa koji dm ima u proizvodnji proizvoda vlastite marke, a čiji je sastav isti na svim tržištima na kojima dm posluje. Stalno ste naglašavali kako rastete organski i bez lipe zaduživanja? Održavate li još uvijek taj trend? – Ništa se nije promijenilo, naš rast je još uvijek organski, a sve, od obveza prema dobavljačima do investicija, servisiramo iz tekućeg poslovanja i ne sjećam se kada smo posljednji put trebali kredit. Nemamo nepodmirenih obveza ni prema bankama, ni dobavljačima ni partnerima ni zaposlenicima. Rokovi plaćanja su u prosjeku oko 35 dana i nemamo nepodmirenih obveza, ne dugujemo ništa nikome.

Cijeli razgovor s direktorom dm-a pročitajte na Večernji.hr-u.