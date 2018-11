Kraš objavio poziv za dokapitalizaciju do 50 milijuna kuna

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kraš je u četvrtak objavio javni poziv postojećim dioničarima na upis najmanje 62.500 do najviše 125.000 novih dionica, kojima planira prikupiti najmanje 25 do najviše 50 milijuna kuna novog kapitala, a dionice se nude po jedinstvenoj cijeni od 405 kuna po dionici.

Dioničari Kraša su na glavnoj skupštini krajem kolovoza odlučili povećati temeljni kapital za najmanje 25 milijuna kuna do najviše 50 milijuna kuna, izdavanjem novih redovnih dionica uz uplatu uloga u novcu.

Dokapitalizacijom bi se temeljni kapital Kraša, koji sada iznosi 549,45 milijuna, kuna povećao za najmanje 25 milijuna kuna, na 574,45, a najviše za 50 milijuna kuna, na 599,45 milijuna kuna.

U dokapitalizaciju Kraš kreće, kako je tada rečeno, zbog zadržavanja liderskog položaja na tradicionalnim tržištima zemalja u regiji te jačanja konkurentnost na tržištima EU-a i u prekomorskim zemljama.

Ciljevi dokapitalizacije su i povećanje dugoročne izvore vlastitih sredstava i kapaciteta za dodatnim zaduživanjem, što će pak povećati financijsku stabilnost i kapacitet za nova ulaganja. Istodobno, kazali su, ključni pokazatelji zaduženosti društva spusti će se na razine najboljih, usporedivih prehrambenih kompanija.

U svojim strateškim planovima kompanija predviđa značajna ulaganja u modernizaciju postojećih proizvodnih pogona i preuzimanje tvrtki u regiji.

Kraš je danas objavio javni poziv postojećim dioničarima na upis i uplatu do najviše 125.00 novih redovnih dionica. Nove dionice nude se po jedinstvenoj cijeni od 405 kuna za jednu dionicu.

Ponuda će se, kako se navodi u javnom pozivu, provesti upisom i uplatom novih dionica u maksimalno tri kruga, uz poštivanje prava prvenstva dioničara u prvom krugu. Svaki idući krug provest će se samo ukoliko u prethodnom krugu, odnosno krugovima, nisu upisane i uplaćene sve nove dionice.

Prvo na upis i uplatu novih dionica u prvom krugu imat će isključivo postojeći dioničari na čije ime glasi račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD-a, na kojem su ubilježene dionice na dan 31. kolovoza ove godine.

Prema podacima SKDD-a, najveći pojedinačni dioničar Kraša je Mesna industrija Braća Pivac s 24,98 posto dionica. Slijedi Kraš-ESOP s 19,76 posto, Kraš s 5,64 posto trezorskih dionica, HPB s 1,06 posto itd.

Svaki postojeći dioničar koji to zatraži ima pravo u prvom krugu upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu na dan utvrđivanja prava na upis.

U prvom krugu dionice se upisuju u razdoblju od 14 dana i to od 19. studenog do 3. prosinca, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 16,00 sati.

Pravo na upis novih dionica u drugom krugu, koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu, imat će isključivo oni postojeći dioničari koji su u prvom krugu upisali i uplatili onaj dio dionica koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu na dan utvrđivanja prava na upis, odnosno njihovom maksimalnom pravu upisa u prvom krugu.

Drugi krug upisa će trajati sedam dana od datuma navedenog u javnom pozivu za drugi krug.

Pravo na upis novih dionica u trećem krugu imaju svi ulagatelji i mogu upisati i uplatiti onaj broj novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom i drugom krugu. Treći krug upisa trajat će 14 dana od datuma navedenog u javnom pozivu za treći krug.

Uspješnost upisa i uplate novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrdit će se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu novih dionica u zadnjem krugu, u roku od najkasnije tri radna dana.

Izdanje novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 62.500 novih dionica

Uprava Kraša će uz suglasnost Nadzornog odbora objaviti uspješnost ponude, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Ako upis novih dionica ne bude uspješan, Kraš će u roku od sedam radnih dana po isteku krajnjeg roka za uplatu novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.