Konzum i dalje najveći trgovac na malo, ali s nižim udjelom: U 'Top 10' ušao novi igrač

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Konzum je s tržišnim udjelom od 20 do 30 posto i dalje najznačajniji trgovac na malo u Hrvatskoj, slijede Lidl i Plodine s udjelom od 10 do 20 posto, dok udjel od 5 do 10 posto ostvaruju Kaufland, Tommy i Spar, rezultati su istraživanja tržišta maloprodaje u Hrvatskoj za 2015. koje je napravila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN).

AZTN je svoje istraživanje tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u 2015. provela na uzorku od 50 poduzetnika koji prema ostvarenom prihodu i broju prodajnih mjesta predstavljaju značajne sudionike na tom tržištu, odnosno trgovačke lance.

Ostvareni prihod svih poduzetnika obuhvaćenih istraživanjem u 2015. iznosio je 33,1 milijardu kuna što znači da je u odnosu na 2014. tržište maloprodaje ukupno raslo 4,5 posto, odnosno u u nominalnom iznosu 1,43 milijarde kuna. Za usporedbu, rast je u 2014. u odnosu na 2013. iznosio svega 118 milijuna kuna ili neznatnih 0,37 posto, navode u AZTN-u.

Isto tako, u 2015. deset vodećih trgovaca (Konzum, Lidl, Plodine, Kaufland, Tommy, Spar, Billa, Studenac, KTC, NTL) zajedno je ostvarilo prihod iz trgovine na malo mješovitom robom od 27,3 milijarde kuna, što je povećanje od 6,3 posto u odnosu na 2014.

Konzum je u 2015. ostvario rast prihoda te je i dalje najznačajniji trgovac na malo u Hrvatskoj, no njegov je tržišni udjel, odnosno zbirni tržišni udjel Konzuma i Mercatora-H, smanjen s 30-35 posto, koliko je iznosio u 2014.

Prvi put je u "Top 10" trgovaca na malo ušao Narodni trgovački lanac (NTL) s tržišnim udjelom ispod pet posto, a osim NTL-a, još su dva poduzetnika u odnosu 2014. napravila pomak u poretku: KTC bilježi rast s 10. na 9. mjesto, a za jedno mjesto je napredovao i Studenac, s 9. na 8. mjesto. Billa je na 7. mjestu, također s tržišnim udjelom ispod pet posto, kao i NTL, KTC, i Studenac.

Ukoliko se ostvareni prihodi trgovaca promatraju u usporedbi s 2014., značajniji, dvoznamenkasti rast prihoda u 2015. bilježe Spar, NTL, Plodine, Lidl, Tommy, Studenac itd.

U grupi 10 najvećih, u odnosu na stanje iz 2014., Spar bilježi najveći dvoznamenkasti postotni rast, a ulaskom u segment tzv. kvartovskih trgovina, Spar je postao drugi trgovac po prihodu maloprodaje u Gradu Zagrebu, pokazuje analiza AZTN-a.

Lidl i Kaufland zajedno najveći konkurenti Konzumu

Struktura ukupnog tržišta maloprodaje u 2015., pokazuje daljnje smanjenje asimetrije odnosno razlike između prvog (Konzum) i drugog trgovca na malo (Lidl). Lidl je povećao tržišni udjel, kao i Kaufland, koji su oba članovi Schwarz grupe, pa su, promatrano zajedno, najznačajniji konkurent Konzumu. Ta su dva trgovca u 2015. prvi puta ostvarila zajednički tržišni udjel iznad 20 posto.

Značajka tržišta maloprodaje u Hrvatskoj je i veliki broj konkurenata različite tržišne snage, pri čemu veliki trgovački lanci odnosno prvih pet poduzetnika (Konzum, Lidl, Plodine, Kaufland i Tommy) zajedno drže oko 65 posto tržišnog udjela, odnosno nešto manje od dvije trećine tržišta maloprodaje.

Promatrano prema ostvarenom prihodu maloprodaje mješovitom robom, u 2015. se kod 40 poduzetnika bilježi rast u odnosu na 2014., dok deset trgovaca bilježi pad prihoda.

Od ukupnog prihoda ostvarenog od maloprodaje u Hrvatskoj u 2015., u Gradu Zagrebu ostvareno je 19 posto, u Splitsko-dalmatinskoj 13,1 posto, Primorsko-goranskoj 9,2 posto, Istarskoj 6,9 posto, Zagrebačkoj 6,3 posto, Zadarskoj 6,1 posto te u Osječko-baranjskoj županiji 5,2 posto.

U Zagrebu i navedenih 6 županija ostvareno je gotovo dvije trećine ukupnog prihoda iz maloprodaje u Hrvatskoj, dok je u preostalih 14 županija ostvarena otprilike jedna trećina ukupnog prometa (34,2 posto).

U Zagrebu je prisutan i najveći broj trgovačkih lanaca (ukupno 18 trgovaca na malo), a zatim u Zagrebačkoj i Primorsko-goranskoj županiji (17) te Varaždinskoj županiji (16). Najmanji broj trgovaca na malo je u Dubrovačko-neretvanskoj i Ličko-senjskoj (6) te Vukovarsko-srijemskoj (8) županiji.

Rezultati istraživanja pokazali su kako se najveći iznos prihoda – 70 posto - ostvaruje u prodajnim mjestima velikog formata. Promatrano isključivo po pojedinom tipu prodajnog mjesta, supermarketi dominiraju prema kriteriju ostvarenog prihoda (47 posto), kao i prema kriteriju neto prodajne površine (45 posto).

Uz to, hipermarketi, supermarketi i samoposluge bilježe rast prihoda u 2015. i to hipermarketi 11 posto, samoposluge četiri posto i supermarketi tri posto. S druge strane, male prodavaonice bilježe pad prihoda od četiri posto u 2015. u odnosu na 2014.

Najsnažnija trgovačka grupacija u Hrvatskoj je Schwarz grupa (Lidl i Kaufland), koja bilježi kontinuirani rast prihoda, dok je s 22 članice, Ultragros trenutno najbrojnija grupacija na tržištu maloprodaje.

Pozitivna značajka i okolnost na tržištu maloprodaje je uspješnost regionalnih i lokalnih trgovaca, koji i u 2015. bilježe rast ostvarenih prihoda i tržišnih udjela po pojedinim županijama. Na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini, ističu se Studenac, Mlin i pekare, Lonia, KTC, Djelo, Metss, Pemo, Ribola i Boso.

Pokazatelj koncentriranosti tržišta CR10 u 2015. iznosi, inače, 82,4 posto i bilježi neznatan rast u odnosu na 2014. za koju je iznosio 81, pokazuje analiza AZTN-a.