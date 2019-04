Još jedna odgoda stečaja 3. maja, novo ročište 5. lipnja

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ročište je odgođeno kako bi se dala šansa novoj upravi da pronađe sredstva za privremeno financiranje, budući je, kako je rečeno, u prošlih desetak dana napravljeno puno na ugovaranju i traženju novih poslova.

S odgodom ročišta suglasili su se predstavnici Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja, direktor 3. maja Edi Kučan, privremeni stečajni upravitelj Zdravko Čupković i predstavnik Strojoprometa, koji je jedan od vjerovnika 3. maja i, uz Finu, predlagatelj stečaja.

Prema podacima iz Fine, ukupan dug zbog kojega je blokiran račun 3. maja jučer je iznosio 134,6 milijuna kuna. Sutkinja Liljana Ugrin je kazala da su se povećale tražbine dobavljača - zadužnica OTP banke je preko 30 milijuna kuna, država potražuje 14 milijuna, a dug za radničke plaće je 24,8 milijuna kuna. Račun 3. maja blokiran je više od 220 dana.

Sutkinja: iscrpljene mogućnosti odgode

Sutkinja Liljana Ugrin je kazala da postupak ne može trajati beskonačno te kako su iscrpljene sve mogućnosti da se on na neki način prolongira.

Po riječima direktora 3. maja Edija Kučana, hladni pogon 3. maja sada stoji oko 7,5 milijuna kuna na mjesec. Na pitanje postoji li model privremenog financiranja, Kučan je rekao da su mjerodavnom ministarstvu ponuđena moguća rješenja. Rekao je da je na nedavnom sastavnu kod premijera bilo riječi o kineskim parterima te da smatra da 3. maj bez partnera neće moći funkcionirati. Naveo je da se kineski partneri očekuju u 3. maju potkraj travnja ili u početku svibnja, dodavši da smatra da ni to neće biti dovoljno za brzo rješenje problema. Naglasio je da bi privremeno financiranje moglo omogućiti pokretanje proizvodnje i da brodovlasnike zanima što se točno događa s brodogradilištem. Rekao je kako namjerava službe bez kojih 3. maj ne može funkcionirati, a bile su izdvojene nakon ulaska 3. maja u Uljanik grupu, vrate u okrilje 3. maja.

Sve se svodi na privremeno financiranje, kazala je sutkinja i pitala u kojemu bi se roku to moglo postići, na što je Kučan kazao da je potrebno najmanje 30-ak dana. Bez privremenog financiranja nemamo šanse, rekao je dodavši da će pokrenuti razgovore i tražiti očitovanje s ministarstvima gospodarstva i financija.

Šoljić: Fali samo malo dobre volje države

Predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja Juraj Šoljić je naveo da je novi direktor Edi Kučan prionuo poslu, razgovara s brodovlasnicima te treba samo malo dobre volje od strane države. Rekao je da svi brodovlasnici žele završiti brodove u 3. maju te da je Kučan uspio ugovoriti i neke nove manje poslove. Nedostaje nam još vremena, radi se na ugovaranju još manjih poslova, rekao je Šoljić te se suglasio s odgodom ročišta za dodatnih 30-ak dana.

Da Uljanik vrati 3. maju pozajmicu veću od 520 milijuna kuna, 3. maj ne bi bio u ovim problemima, suglasili su se svi na današnjem ročištu na Trgovačkom sudu.

Privremeni stečajni upravitelj Zdravko Čupković naglasio je da je imenovanjem Kučana 3. maj dobio osobu koja zna i sustavno radi posao i da je dobro omogućiti mu još neko vrijeme.

Prvo ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka bilo je zakazano za 6. veljače, a potom novo ročište za 26. veljače. Nakon što je i to ročište odgođeno za 12.ožujka, predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić rekao je da je dobivena još jedna šansa, da su vjerovnici, radnici i rukovoditelji uspjeli uvjeriti sud da ima šanse za budućnost 3. maja. Očekivalo se da će do 12. ožujka biti poznato hoće li radnicima tog brodogradilišta biti isplaćene zaostale plaće, u protivnom je izgledno otvaranje stečaja. No, ročište je ponovno odgođeno i zakazano za 28. ožujka te je rečeno da će sud pričekati dogovor, koji se o isplati plaća i nastavku proizvodnje, pokušava postići između resornih ministarstava, odabranog strateškog partnera i Uljanika. Rješenje nije pronađeno ni do 28. ožujka, pa je sutkinja Liljana Ugrin ročište odgodila još jednom, za 17. travnja, uz suglasnost predstavnika radnika i Nadzornog odbora 3. maja, Uljanika te privremenog stečajnog upravitelja za 3. maj.

Prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad 3. majem, otvoren je na prijedlog Fine na Trgovačkom sudu u Rijeci 4. siječnja, a privremenim stečajnim upraviteljem je imenovan Zdravko Čupković. Fina je predložila otvaranje stečaja zbog evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, tada oko 72 milijuna kuna.

Većini trećemajaca plaće nisu nisu isplaćene od listopada prošle godine, a radnici i dalje napuštaju 3. maj, pa ih je sada ukupno 870. U nedavnoj akciji Crvenog križa za radnike 3. maja prikupljeno je više od 10 tona hrane i higijenskih potrepština.