Jamnica, Ledo i ostale proizvodne tvrtke Agrokora spremne su za ljetnu sezonu

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

"Pripreme za nadolazeću ljetnu sezonu u punom su jeku u Agrokorovim kompanijama, a posebno se ističu proizvodne kompanije kojima je ovaj dio godine svakako predstavlja najintenzivniji dio godišnjeg poslovanja", kazali su iz Agrokora na upit Hine.

Kako navode, zahvaljujući iznimnom trudu zaposlenika i sinergijom rada svih sektora, Jamnica je spremna za sezonu. Napravljena je priprema od planiranja zaliha, pripremljenosti kamiona, ljudi, distribucije do marketinških i prodajnih aktivnosti, čime su sve pripremne aktivnosti poduzete, a kompanija postupno pojačava izlaganja i aktivacije te dominantno brendira mjesta prodaje u maloprodaji i u HoReCa kanalu (hoteli, restorani, ugostiteljstvo).

"Uz prodajne aktivnosti i najave vrućeg ljeta te pripremljenost u svim segmentima poslovanja, Jamnica je spremna pokriti sve potrebe tržišta i ispuniti očekivanja kupaca", ističu.

I Ledo u novu sladolednu sezonu ulazi u potpunosti spreman, a rad u kompaniji odvija se punim proizvodnim kapacitetima u tri smjene.

Navode i da se Zvijezda posebno priprema za sezonu i strane turiste, kao i PIK Vrbovec, koji najveću sezonalnost bilježi tijekom ljetnih mjeseci kada je najizraženiji rast prodaje, s naglaskom na grill specijalitete i pakirane nareske.

"S obzirom na razvoj turizma u Hrvatskoj i produljenje turističke sezone, rast prodaje svih grupa proizvoda očekuje se i ove godine, a PIK Vrbovec u potpunosti je spreman odgovoriti na povećanu potražnju u ljetnoj sezoni", kažu u Agrokoru.

Promemoriji o mjenicama pristupili dobavljači sa 71,5 posto ukupnog volumena tražbina



Po posljednjim podacima iz Agrokora, do sada su promemoriju o mjenicama potpisali dobavljači koji drže 71,5 posto udjela u tražbinama na koje se odnosi promemorija. Usporedbe radi, krajem travnja bilo je riječ o dobavljačima sa 40-ak posto udjela u tražbinama.



Pristupanjem Promemoriji vjerovnici i dobavljači mogu osigurati da se uz određene uvjete nad dobavljačima ne provode prisilne naplate do 31. svibnja 2017. godine, odnosno do duljeg datuma, uz uvjet sklapanja bilateralnog pravnog posla između vjerovnika i dobavljača. Bilateralni pravni poslovi predviđeni promemorijom su primjerice odgođeno plaćanje potraživanja do obustave postupka izvanredne uprave, u slučaju odobrenja tijela nadležnog za rad vjerovnika, zatim kredit odobren od strane kreditnih institucija ili drugi načini prihvatljivi vjerovniku i dobavljaču.



Dugovanje proširene grupe po mjenicama iznosilo je krajem ožujka ove godine, po podacima izvanredne uprave, 7,36 milijardi kuna i uključuje 92 milijuna kuna mjenica neprikazanih u bruto bilanci, koja nije uključena u ukupne obveze proširene grupe.

Vanjske komercijalne mjenice su zaključno s 31. ožujka iznosile 1,39 milijardi kuna, vanjske financijske mjenice 1,76 milijardi kuna, dok su interne mjenice iznosile 4,21 milijardu kuna.

Proširena grupa prvenstveno primjenjuje režim vanjskih mjenica s regresnim pravom dobavljača, a interne mjenice korištene su za potrebe financiranja obrtnog kapitala.