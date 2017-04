Foto: Krunoslav Petrić / Pixsell

Večernji list ima potvrdu da je Ivica Todorić potpisao standstill aranžman.

Podsjetimo, nakon jučerašnjeg sastanka između dobavljača Agrokora i banaka odlučeno je da će standstill aranžman biti poznat idućeg tjedna. Josip Budimir iz Francka je rekao da su imali produktivne razgovore te će početkom idućeg tjedna usuglasiti ono što je ostalo. - Danas to nije bilo u mugoćnosti napraviti s obzirom da i predstavnici banaka moraju dobiti suglasnost od strane svojih upravljačkih organa - dodao je jučer Budimir.

Dodao je i da deblokada računa nije moguća sve dok se na neki način ne dobije pomoć države koja je regulator. - Mi to ne možemo silom napraviti, mora biti zakonski okvir napravljen na način da to omogući - rekao je on.