Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj omogućuje razgovore putem WiFi-ja

FOTO: Press

Nova usluga Hrvatskog Telekoma Voice over WiFi (VoWiFi) nadogradnja je lani predstavljene VoLTE usluge. Riječ je o tehnologiji koja korisniku omogućuje govornu komunikaciju preko bilo koje WiFi pristupne točke na koju je korisnik prijavljen bez unošenja dodatnog korisničkog imena i lozinke. Da bi se služio uslugom Voice over WiFi korisnik ne mora instalirati dodatne aplikacije niti se registrirati, dovoljna je prijava na dostupnu WiFi mrežu, no korisnik mora imati aktivnu VoLTE uslugu.

Pozivanje će sada biti omogućeno i putem raspoloživih WiFi mreža u slučajevima nedostupnosti mobilne mreže, npr. u garažama, podrumima ili shopping centrima. U svim tim situacijama korisnik će moći razgovarati koristeći raspoloživu WiFi mrežu. Uređaj će prebaciti korisnika, ukoliko je spojio uređaj na dostupnu WiFi mrežu u situacijama kada mobilna mreža ne bude dostupna ili je zagušena. Ovaj koncept vrijedi za pozive u Hrvatskoj, a u promotivnom razdoblju do 16. srpnja 2019. godine i u inozemstvu.

Aktivacija i korištenje glasovne usluge putem WiFi-a je bez dodatne naknade, a preduvjet za njeno korištenje je uređaj koji podržava uslugu i odgovarajuću verziju softvera. Prvi uređaji u ponudi Hrvatskog Telekoma s podrškom za VoWiFi uslugu su Samsung Galaxy S8 i Samsung Galaxy S8 Plus, dok će uskoro biti dostupni i uređaji ostalih proizvođača. Korištenje glasovne usluge putem VoWiFi-a neće dodatno trošiti podatkovni promet iz mobilne tarife korisnika, a obračunavat će se kao i svi ostali pozivi prema tarifnom modelu korisnika.