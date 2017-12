Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Jadrolinija je u utorak navečer na svečanosti na putničkom brodu Marko Polo u riječkoj luci proslavila 70. obljetnicu i tom je prilikom ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo kako je Jadrolinija među 10 najjačih svjetskih putničkih linijskih brodara i kako Hrvatska treba biti ponosna na taj svoj brend.

Na proslavi su bili bivši i sadašnji zaposlenici Jadrolinije, partneri i uzvanici, među kojima izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića ministar Butković, zatim ministar turizma Gari Cappelli, zamjenica župana Marina Medarić, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i drugi.

Ministar Butković rekao je da se možemo ponositi s puno stvari, od sportskih uspjeha do znanstvenika, ali da je Jadrolinija hrvatski bend te da trebamo biti ponosni što Hrvatska ima linijskog brodara među 10 najjačih u svijetu.

Rekao je da Jadrolinija u ukupnom javnom prijevozu putnika sudjeluje s oko 87 posto, a u ukupnom prijevozu vozila s oko 90 posto prometa te da to nosi veliku odgovornost i izazove za budućnost. Očekujem od nove uprave da sve svoje aktivnosti usmjeri prema jačanju pozicije Jadrolinije i modernizaciji flote, to je osnovni zadatak Uprave, Nadzornog odbora i nas u Ministarstvu, rekao je. To treba činiti, istaknuo je, vodeći računa o 1736 djelatnika, dijela sustava bez kojega Jadrolinija ne može funkcionirati. Vjeruje da će i naredno razdoblje biti isto tako uspješno.

Najavio je da će se na Konferenciji o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi sutra u Opatiji raspravljati o nekim zakonskim problemima, i što se tiče pomoraca i što se tiče novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te izmjena Pomorskog zakonika i drugih zakonskih i podzakonskih akata. Sve to ima za cilj pomoći Jadroliniji da ostvari ciljeve koje smo pred nju stavili, zaključio je Butković čestitajući obljetnicu.

Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta rekao je da Jadrolinija od osnutka 1947. ima nezamjenjivu ulogu u životu stanovnika hrvatskih otoka i primorskih gradova.

"Jadrolinijini brodovi su naša morska magistrala, brza cesta i autocesta na kojima turisti, naši gosti iz cijelog svijeta dolaze vidjeti Hrvatsku i prirodna i kulturna bogatstva. Naša je misija danas, kao i prije sedamdeset godina, povezivanje hrvatske obale i naših predivnih tisuću otoka. Sve zajedno, riječ je o infrastrukturi koja nas povezuje, onome što Hrvatsku čini društvom i državom“, rekao je Sopta.

Jadrolinija je jedna od najstarijih hrvatskih tvrtki koja se bavi pomorskim putničkim prijevozom. Osnovana je 20. siječnja 1947. u Rijeci, a nasljednica je raznih udruživanja malih brodara obalne plovidbe od 1872. Ima flotu od 50 brodova, ukupnog kapaciteta 27.495 putnika i 3824 vozila, tj. tri trajekta s kabinama za međunarodne linije, 34 trajekta za lokalne linije, 9 brzih plovila te 4 klasična broda. Jadrolinija održava 34 linije u domaćem prometu i 4 međunarodne linije.

Proslava 70. obljetnice Jadrolinije održana je u u sklopu trodnevnog programa prvih Dana hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe. Dani pomorstva počeli su danas na Gatu Karoline riječke pripetavanjem brodskih kuhara u kuhanju jela koja se pripremaju za pomorce u brodskim kuhinjama te svečanim potpisivanjem ugovora za dodjelu stipendija na riječkom Pomorskom fakultetu. Za sutra je najavljena Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi na kojoj će biti predstavljena vizija razvoja hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe.