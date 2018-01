Holdingovim zaposlenicima Bandić će ipak isplatiti čitavu božićnicu

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Dugo je razmišljao, prespavao i onda odlučio – neka im božićnice. Sam je gradonačelnik Milan Bandić, prepričali su sindikalisti, objasnio kako je došao do zaključka o tome da će za dva do tri dana Holdingovim zaposlenicima ipak isplatiti čitav iznos božićnice iako je još prije tjedan dana čvrsto i odlučno tvrdio da to neće napraviti, čak i “pod cijenu svoje abdikacije”.

Izvori iz gradske uprave rekli su Večernjem listu da su mu još sve stvari na mjestu, tako da se gradonačelnik, čini se, zasad još ne planira odande iseliti, što sindikaliste zapravo uopće i ne zanima. Svojom “malom pobjedom”, kako kažu, zadovoljni su pa ocjenjuju da je prikupljanje punomoći za pokretanje tužbi, kao i predavanje prvih Općinskom sudu bio vrlo dobar potez. Rekli su već i prije, kršenje kolektivnog ugovora od poslodavca dobar je temelj za tužbe koje bi Holding trebale koštati oko 15 milijuna kuna.

– Plus, naravno, iznos koji nam svejedno mora isplatiti jer ćemo tužbe sigurno dobiti – bili su uvjereni sindikalisti, koji će nakon isplate preostalog iznosa, odnosno još 1600 kuna, od tužbi i odustati. Da će Bandić ipak isplatiti ostatak novca, nisu se, priznaju, nadali.