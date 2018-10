Gubitak Petrokemije porastao na 340,9 milijuna kuna

Foto: Nikola Ćutuk / Pixsell

Kutinska Petrokemija u prvih je devet mjeseci ove godine zabilježila gubitak u poslovanju od 340,9 milijuna kuna, što je porast u odnosu na isto razdoblje lani kada je on iznosio 119,5 milijuna kuna, pokazuju podaci iz financijskog izvješća te tvrtke objavljeni u utorak.

Ukupni prihodi Petrokemije u tom su razdoblju dosegnuli 1,26 milijardi kuna, što je 12,7 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju. Petrokemija je pritom ostvarila 31 posto prihoda na domaćem tržištu, 64 posto u izvozu, dok su financijski i ostali prihodi činili 5 posto ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi, pak, povećani su dva posto i iznose 1,6 milijardi kuna.

Proizvodnja mineralnih gnojiva u tom je razdoblju bila 717,8 tisuće tona, što je 16,7 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pritom je proizvodnja Uree smanjena za 30,8, proizvodnja KAN-a za 12,9 posto, dok je proizvodnja NPK-a mineralnih gnojiva veća za 1,8.

Količinska prodaja mineralnih gnojiva smanjena je za 18 posto, na 701 tisuću tona, dok je prosječna prodajna cijena mineralnih gnojiva bila pet posto viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U strukturi prihoda domaća prodaja Petrokemije iznosila je 31 posto ili 393,3 milijuna kuna, što je pet posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. S druge strane, na izvoz otpada 812,7 milijuna kuna, odnosno 64,1 posto, što je 20,5 posto manje na godišnjoj razini.

U financijskom izvješću stoji da je domaća prodaja mineralnih gnojiva na razini ostvarenja u istom razdoblju lani i iznosi 191 tisuću tona, dok je prodaja mineralnih gnojiva u izvozu bila 23,2 posto manja i iznosi 510 tisuća tona.

U strukturi ukupnih rashoda dominantnih 75 posto čine troškovi sirovina, materijala i energije, troškovi osoblja činili su 9 posto, dok svi ostali troškovi čine 16 posto. Zbog specifične situacije s vrijednosnim usklađivanjem cijene emisijskih jedinica za CO2 (EUA), koja je u prvih devet mjeseci porasla 161,4 posto i kreirala dodatnih 91,8 milijuna kuna troškova, udjel financijskih rashoda porastao je na neuobičajeno visokih 9 posto, navodi se u izvješću.

Ostvarene investicije u prvih devet mjeseci iznosile su 104,4 milijuna kuna.

Grupa Petrokemija u prvih je devet mjeseci ostvarila 1,28 milijardi kuna ukupnih prihoda, 1,62 milijarde kuna ukupnih rashoda i iskazala gubitak od 343,3 milijuna kuna.

Petrokemija je u ponedjeljak objavila javni poziv na upis najmanje 40 do najviše 45 milijuna novih dionica, kojima planira prikupiti najmanje 400 do najviše 450 milijuna kuna novog kapitala, a upis dionica trajat će od 29. listopada u 8,30 sati do 31. listopada do 16,30 sati.