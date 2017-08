Grupa Đuro Đaković dokapitalizirana s 51,1 milijun kuna

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Đuro Đaković Grupa izvijestila je u srijedu kako je su sklopu postupka povećanja njezinog temeljnog kapitala upisano 2.556.546 novih dionica, za što je uplaćeno 51,1 milijun kuna, čime je dostignut prag uspješnosti izdanja novih dionica.

Kapital Đuro Đaković Grupe, nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru, nakon povećanja iznosit će 203 milijuna kuna te će biti podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20 kuna. U priopćenju te slavonskobrodske tvrtke konstatira se da je izdanje novih dionica uspješno.

Rok za upis i uplatu novih dionica za ulagatelje koji nisu institucionalni istekao je 11. kolovoza, dok je krajnji rok za uplate institucionalnih ulagatelja bila srijeda do 10 sati.

Glavna skupština Društva odluku o povećanju temeljnog kapitala javnom ponudom donijela je 30. lipnja 2017. Cijena dionice od 20 kuna utvrđena "temeljem upisa i uplata novih dionica izvršenih do 11. kolovoza i te primjenom kriterija i uvjeta prema kojima će biti određena konačna cijena u javnoj ponudi", objavila je u petak ta kompanija putem Zagrebačke burze.

Đuro Đaković Grupa početkom srpnja objavila je javni poziv za sudjelovanje u novoj dokapitalizaciji, temeljem koje bi se izdavanjem najmanje 2,5 milijuna do najviše 7,5 milijuna kuna novih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 20 kuna, temeljni kapital grupe povećao za najmanje 50 do najviše 152 milijuna kuna.

U javnom je pozivu kao zadnji dan razdoblja upisa bio naveden 21. srpnja, no taj je rok potom tri puta produžavan - do 28. srpnja, do 1. kolovoza te do 11. kolovoza.

Prvi pokušaj dokapitalizacije Đuro Đaković grupe obustavljen je sredinom svibnja, jer nije bio dostignut prag uspješnosti izdanja od pet milijuna dionica. Uprava je tada donijela odluku o nastavku dokapitalizacije, ali uz niži prag uspješnosti izdanja od 2,5 milijuna novih redovnih dionica.