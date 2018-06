FOTO: Telefonske govornice dobile su moderni izgled i nude niz novih usluga

FOTO: Press

Hrvatski Telekom i Go2Digital, potpisali su Ugovor na temelju kojeg kreću u modernizaciju telefonskih govornica. Postojeće govornice, koje nude isključivo mogućnost telefoniranja, bit će zamijenjene s digitalnim govornicama i nizom pametnih tehnoloških rješenja baziranih na tehnologiji Interneta stvari.

Tako će građani imati na raspolaganju mnogobrojne nove mogućnosti, od bežičnog punjenja mobilnih uređaja, informiranja o razini peludi u zraku pomoću posebnih senzora unutar govornica do SOS tipke putem koje se može pozvati hitna pomoć u slučaju nesreće. Kako bi korisnici i prolaznici bili povezani, svaka govornica ujedno je i Wi-Fi Hot Spot s besplatnim i neograničenim Internetom.



Za lakše snalaženje po gradovima, na digitalnom zaslonu nalazit će se interaktivna mapa na šest jezika, koja će korisniku ponuditi upute kako doći do željene lokacije, a sa stražnje strane govornice nalazit će se digitalni citylight za oglašivače. Do sada su postavljene jedna govornica u Rovinju i jedna u Zagrebu, a u planu je postavljanje 20 govornica u Zagrebu tijekom srpnja i kolovoza. Godišnje je predviđena zamjena najmanje 25 govornica diljem Hrvatske.