FOTO: Najnovija i jedinstvena velika investicija tvrtke Blitz-CineStar 'teška' 14 milijuna kuna

Sinoć je svečano otvoren Kaptol Boutique Cinema, jedinstveno i autorsko kino tvrtke Blitz-CineStar. Procijenjeno ulaganje u ovo prvo lasersko kino u regiji iznosi 14 milijuna kuna, a uz pet posebno dizajniranih dvorana, u kojima će se uz prikazivanje filmova najsuvremenijom tehnologijom moći organizirati i događanja poput konferencija, velika je pozornost posvećena i baru impresivnih proporcija. Kaptol Boutique Cinema danas otvara i vrata za posjetitelje.

U tehnološkom smislu, Kaptol Boutique Cinema je kino u potpunosti opremljeno Barco laserskim projektorima, što ga čini prvim takvim kinom u regiji. Najnovija CLP serija laserskih projektora temeljena je na laserskoj tehnologiji plavog lasera. Navedena tehnologija koristi plavi laser te fosforni “wheel”, kojim se u kombinaciji sa plavim laserom stvara puni spektar boja te superiorna visoka kvaliteta slike prema pravilniku određenim za sva digitalna kina u svijetu. Laserska tehnologija, osim velike količine svjetla koju može proizvesti, nudi i veći kontrast slike za razliku od standardnih digitalnih projektora čime je slika primjetno kvalitetnija i ugodnija ljudskom oku.

Na svečanom su se otvorenju mnoštvu okupljenih uzvanika obratili Hrvoje Krstulović i Hans Heinrich Kieft, članovi uprave Blitz-CineStara, te su otkrili sve detalje realizacije ovog poslovnog poteza.

Kad je riječ o filmskom repertoaru, ovo će kino zadovoljiti različite ukuse jer se uz osnovni kinoprogram očekuje i velik broj filmskih festivala i revija. Od 23. veljače moći ćete pogledati pretpremijerno „Osnivač“, „Captain Fantastic“ „Ja, Daniel Blake“, te izuzetne naslove poput Rossijevog modnog dokumentarnog filma „Prvi ponedjeljak u mjesecu“, Mooreov „Gdje je sljedeća invazija?“ te „T2 Trainspotting“, „Moonlight“, „Lav“ ili novi igrani film za djecu i obitelj „Anka,“ a program će od 26. veljače do 5. ožujka u potpunosti zaokupiti 13. izdanje ZagrebDoxa. Bar kina radit će svakim danom od 9 do 24 sata, subotom do 2 ujutro te nedjeljom od 10 do 24 sata.

Ovo je 13 multiplex CineStara u Hrvatskoj i 19 multiplex u regiji što ga čini najvećim i najuspješnijim kinoprikazivačem u ovom dijelu Europe. Osim toga, među najbolje svjetske kinoprikazivače svrstava ga i opremljenost kino dvorana najsuvremenijim tehnologijama u skladu s posljednjim svjetskim trendovima i standardima te činjenica da je prvi u regiji u svoja kina uveo digitalnu 3D tehnologiju, Auro 11.1 3D zvuk, 4K tehnologiju, najsuperiorniji kino-format IMAX i 4DX format.