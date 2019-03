Forenzika Uljanika bila bi složenija nego u Agrokoru

Ne slažu se o rješenju, ali obojica naslućuju da odluke još nema, Foto: BORNA FILIĆ/PIXSELL

Jedna iz niza jučerašnjih poruka iz Banskih dvora oko Uljanika tiče se optužbi na račun poslovnog modela. “U 28 godina u hrvatsku brodogradnju uloženo je 30 milijardi kuna, a opet smo na početku”, poručio je ministar energetike Tomislav Ćorić. Naglasivši da se takav model više ne može nastaviti, u zraku je opet ostalo kad će biti donesena politička odluka što dalje. To može značiti da jača ‘fronta’ u prilog likvidacijskog stečaja kao modela “čišćenja” kako bi na istim lokacijama s koncesijom, ali po novom modelu mogle početi raditi nove tvrtke u privatnom vlasništvu.

Kako se politička odluka još ne očekuje, što je dao naslutiti ministar Darko Horvat, dvojbu “stečaj ili restrukturiranje” moglo bi riješiti sudstvo. Hoće li, vidjet će se danas kad odlučuje o stečajnom prijedlogu za Uljanik brodogradilište.

No, po pitanju čišćenja računa u ovom sektoru, Uljanikov predistražni proces ima potencijal za šire razmjere i to zbog učestale pojave uporabe subvencija za gradnju brodova protivno ugovorima. Povod za to su i zahtjevi škverova za jamstvima koje su autorizirale državne institucije i kao gotova stvar prosljeđivani su raznim Vladama. Kritičari i zagovornici stečaja stoga će taj poslovni model definirati kao kombinaciju “općeg nemara države, grabežljivosti menadžera, nezainteresiranosti vlasnika i kriminala u dobavnim lancima”. Menadžeri su bonusima bili motivirani za ugovaranje brodova, a bonuse su ostvarivali uz suglasnost NO-ova. Danas su pitanje br. 1. “Jesu li ugovorene cijene bile tržišne ili ne?”, a stručnjaci tvrde da bi za odgovor u smislu dokaza bila potrebna forenzična vještačenja koja su složenija nego kod Agrokora. S druge strane, od 90 milijardi kuna izvezenih brodova, 60% je Uljanikovih, koji ih je svojedobno gradio bez gubitka.

Dakle, kako su stvari višeslojne te kako se nastavlja kriminalističko istraživanje, u akciji Uljanik se ne isključuje mogućnost proširenja na nove osumnjičenike. To je potvrdio šef riječkog PNUSKOK-a Božo Barbarić, što znači da se ni krajnji domet akcije još ne može procjenjivati. Novi krak, tj. prema kome bi mogao biti usmjeren, može ovisiti i o novim indicijama. U međuvremenu je 12 osumnjičenika ispitano, pa dok u pritvoru čekaju odluke riječkog Tužiteljstva o otvaranju istrage i istražnog zatvora, ključno je što su sve rekli oni koji su se aktivno branili od sumnji za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju za koja se ne traži izravna namjera - ugovranje brodova ispod tržišnih cijena, kao i za subvencijsku prijevaru. Osumnjičeni Gianni Rossanda brani se šutnjom, a njegov branitelj Anto Nobilo tvrdi da se nikog ne tereti da su nezakonitostima ostvarili za sebe protupravnu imovinsku korist, jer navodno nitko nije uzeo kunu u svoj džep, već se “navodno radi o kaznenim djelima u kojima se tvrdi da je unutar sustava Uljanika došlo do poslova koji su oštetili grupaciju”.