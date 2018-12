Fina će predati zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u 3. maju

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Odgovarajući na upit novinara ispred Banskih dvora, Horvat je ustvrdio da uvjeti za pokretanje stečaja u Uljanik grupi ne postoje, ali da su oni nastupili u 3. maju.

"Po svojoj službenoj dužnosti, koliko imam informaciju, Fina će pokrenuti stečajni postupak", izjavio je Horvat.

Dodao je i da ga veseli da je danas otvoren virtualni data room. "Mi ćemo dati priliku do 16. siječnja svima onim kojima smo poslali pozivna pisma da pogledaju i prikupe sve potrebne, relevantne informacije te očekujem da ćemo do kraja prvog mjeseca imati odgovorne i financijski vrlo korektne ponude i za Uljanik i za 3. maj", kazao je Horvat.

Na upit kada bi se pokrenuo stečaj u brodogradilištu 3. maj, Horvat je rekao "možda čak tokom današnjeg dana". Kako je istaknuo, stečajni uvjeti su se stvorili, teče rok od osam dana i u tih osam dana Fina će sigurno odreagirati.

Osvrnuvši se na plan restrukturiranja Uljanik grupe i kakva će biti sudbina 3. maja, koji je dio te grupacije a za koji će biti pokrenut stečajni postupak, Horvat je rekao da su i nova i stara uprava Uljanik grupe bile vrlo strpljive, čekajući da se izradi kvalitetni program restrukturiranja. Dosta toga očekivale su i od strateškog partnera Danka Končara, no sinergija se nije dogodila te se više nema što čekati, ustvrdio je.

"Mislim da treba ne samo odabrati drugog partnera, već pronaći onog partnera koji će financijski moći pratiti restrukturiranje", izjavio je Horvat.

Do sada se, kako je rekao, nitko nije prijavio za data room, no Ministarstvo gospodarstva je poslalo pozivna pisma na pet relevantnih adresa i ovih dana se očekuju reakcije. Kako je rekao, riječ je o Fincantieriju i DIV Grupi koji zajedno nastupaju, potom o Damenu i IHC-u, koji zajedno nastupaju, o ukrajinskom Smart Holdingu, a ovih dana stigle su i reakcije kineskih brodogradilišta pa u Ministarstvu očekuju i njihov interes.

Uljanik je prošli tjedan raskinuo strateško partnerstvo s Kermas energijom Danka Končara te odlučio ponovno pokrenuti proces traženja i slanja poziva investitorima spremnima uložiti u restrukturiranje. Pozvao je zainteresirane ulagače za iskazivanje interesa za strateško partnerstvo i dokapitalizaciju.

Data room će u Uljanikovoj upravnoj zgradi, na adresi Flaciusova 1, u Puli, biti otvoren radnim danima od 27. prosinca 2018.,. uključivo do 18. siječnja 2019. od 8,00 do 16,00 sati, a dodatno se utvrđuje radno vrijeme subotom od 9,00 do 13,00 sati.