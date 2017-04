Dubrovački Vrtovi Sunca postali članom prestižne skupine nezavisnih luksuznih hotela

FOTO: www.dubrovniksungardens.com

Dubrovački Vrtovi Sunca postali su članom grupacije The Leading Hotels of the World (Leading Hotels), prestižne skupine nezavisnih luksuznih hotela.

Resort s 408 soba, koji obuhvaća 201 sobu u hotelu te 207 jednosobnih, dvosobnih i trosobnih rezidencija, predstavlja sinonim za luksuz, a nalazi se u Orašcu, na samo 11 kilometara udaljenosti od Dubrovnika. Od svojeg otvorenja resort Dubrovački Vrtovi Sunca se pozicionirao kao jedan od vodećih europskih resorta za goste iz više od stotinu zemalja. Osim toga, resort je također prepoznat među organizatorima svih vrsta kongresa i događanja, uključujući i one najzahtjevnije iz automobilske industrije te je osigurao svoj status jednog od vodećih kongresnih odredišta u regiji. Smješteni izravno na obali, uz pogled na more, resort obuhvaća nagrađivani wellness centar Spa by OCCO, sportski centar, niz restorana i barova s ponudom lokalne i međunarodne kuhinje te brojne konferencijske sadržaje.