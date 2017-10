Dobit Samsunga utrostručena, ostvarila dobit od 12,9 milijardi dolara

Foto: Reuters

Samsung Electronics izvijestio je da će njegova operativna dobit u trećem tromjesečju biti gotovo trostruko veća nego u istom lanjskom razdoblju i dosegnuti rekordne razine, što se zahvaljuje snažnom rastu potražnje za memorijskim čipovima.

Južnokorejski tehnološki div objavio je u ponedjeljak procjenu da je u proteklom kvartalu ostvario operativnu dobit od 14.500 milijardi korejskih wona ili oko 12,9 milijardi dolara, što je njegova najveća tromjesečna dobit u povijesti i gotovo trostruko veća nego u istom lanjskom razdoblju.

Prihodi kompanije porasli su, pak, za gotovo 30 posto, na 62.000 milijardi wona, pri čemu je snažno porasla prodaja poluvodiča ili memorijskih čipova koji se koriste u pametnim telefonima i kompjutorima.

Operativna dobit tog dijela kompanije dosegnula je rekordnih 10.000 milijardi wona, dok je lani u istom razdoblju iznosila 3.400 milijardi wona.

Uz to, u proteklom je tromjesečju porasla i prodaja Samsungovih pametnih telefona, pa je dobit tog dijela Samsunga dosegnula 3.300 milijardi wona, za razliku od 100 milijardi u istom razdoblju prošle godine.

Analitičari kažu da odlični poslovni rezultati pokazuju da se Samsung oporavio od lanjskog skandala u vezi njegovog pametnog telefona Galaxy Note 7, kojega je tvrtka povukla s tržišta zbog zapaljenja baterija.

Propast Note 7 narušila je ugled Samsunga, pa su konkurenti, kao što su Apple, kineski Huawei, Xiaomi i Oppo povećali svoje udjele na tržištu pametnih telefona nakon opoziva Note 7.

Ugled Samsunga narušen je i zbog presude šefu tvrtke Jay Y. Leeu za političku korupciju u skandalu zbog kojeg je nedavno smijenjena južnokorejska predsjednica.

No, čini se da to nije narušilo poslovanje najvećeg svjetskog proizvođača čipova, televizora i pametnih telefona. Naprotiv, poslovodstvo Samsunga odlučilo je udvostručiti dividendu za iduću godinu i tu razinu povrata kapitala dioničarima zadržati do 2020. godine.

Kompanija, naime, ima goleme rezerve gotovog novca, 76.000 milijardi wona, pa je, osim povećanja dividende, najavila da će u ovoj godini uložiti rekordnih 46.000 milijardi wona ili 41 milijardu dolara, oko 80 posto više nego u prošloj godini.

Među ostalim, u izgradnju nove tvornice čipova kako bi pokrila rast potražnju za njima.

Zahvaljujući svemu tome, u ponedjeljak ujutro cijena dionice Samsunga na južnokorejskoj burzi porasla je više od 1 posto, pa je svoj dobitak u posljednjih 12 mjeseci povećala na 67 posto.