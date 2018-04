Dobavljači kod Dalić tražili model naplate graničnog duga

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dogovor o plaćanju potraživanja dobavljača Agrokora posljednji je uvjet za prihvaćanje nacrta nagodbe vjerovnika. Od prvog dana oni poručuju da inzistiraju na podmirenju graničnog duga i plaćanju 85 posto starog duga za robu, ali i na posebnom statusu dobavljača čija su potraživanja vezana uz financijske mjenice. U ukupnom broju tražbina dobavljači, koji su jedina skupina koja je dosad dobila novac iz koncerna, nisu presudni, pogotovo ako Trgovački sud usvoji princip po kojem podmirene tražbine nemaju pravo glasa, ali je njihova snaga u tome da bez dobavljača Konzum, ostala maloprodajna i veleprodajna mreža Agrokora, ali i veći dio proizvodnih tvrtki ne mogu nastaviti raditi.

Dosad je dobavljačima na ime graničnog duga i starog duga podmireno više od 490 milijuna eura, čuje se iz koncerna. To znači da je ostalo još manje od 160 milijuna eura graničnog duga te oko 180 milijuna eura starog duga dobavljačima za robu. Može se čuti i da su financijski vjerovnici spremni dobavljačima podmiriti još 75 milijuna eura graničnog duga, i to dobavljačima Konzuma koji su i najizloženiji u ovom procesu. Naime, Konzum ima najviše vjerovnika, a relativno malu imovinu pa bi u nagodbi upravo njegovi vjerovnici mogli najgore proći. Kako su završili sastanci u ponedjeljak, do zaključenja izdanja nije se moglo čuti jer je među dobavljačima zavladala svojevrsna šutnja prema medijima. Zna se samo da su nakon održavanja sastanka Udruge dobavljača, nakon kojeg nije bilo izjava za medije, u 15 sati otišli na sastanak kod potpredsjednice Vlade Martine Dalić. Prema nekim informacijama, sastanku je prisustvovao i izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško.

Ipak, takav nenadani sastanak sugerira da se situacija zaoštrila. Inače, posljednjih se tjedana dobavljači i financijski vjerovnici izravno dogovaraju o modelu za granični dug i isplata spomenutih 75 milijuna eura posljednja je ponuda koja je došla na stol. Ipak, plan nije uključivao da se cijeli novac isplati u gotovini, već djelomično i kroz udjele. To bi značilo jako male udjele širokom krugu dobavljača pa je izvjesno da ponuda o upisu kapitala nije toliko privlačna kao naplata potraživanja u novcu. Banke, s druge strane, dosad nisu dobile ni kune svojih potraživanja. Jedini uz dobavljače koji će biti isplaćeni u novcu kreditori su roll-up aranžmana čijih 960 milijuna eura potraživanja dospijeva na naplatu za nešto više od dva mjeseca. Peruško već prikuplja ponude za refinanciranje tog iznosa.

O kvaliteti ponuda ne može se puno doznati, ali postoji opcija i da dio postojećih kreditora produlji aranžman, da novi kreditori u njega uđu, ali i da se poboljšaju uvjeti financiranja. Nagodba odnosno dogovor o njezinu izgledu trebao bi biti dovršen do 10. travnja, a izvjesno je da će izgledati vrlo slično modelu predstavljenom u prosincu. On uključuje osnivanje novog Agrokora u kojem će vjerovnici imati udjele stečene na temelju pretvaranja duga u kapital.