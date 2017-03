Do sada je uložio milijun eura vlastitog novca, a njegov plan uključuje posao za 600 ljudi u tri smjene

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

"Imam ozbiljne planove, čiste i dobre namjere i želju da tvrtka uspije, da se razvija, sredstva nisu problem, tržište također. Do sada sam uložio milijun eura vlastitog novca u karlovački DIP, zaposlena su 52 radnika i jedino što može uništiti ovu priču jest drvna sirovina koju trebamo od Hrvatskih šuma", kaže za Večernji list Željko Ratković, direktor tvrtke Plexus Jaska, d.o.o. Iz Jastrebarskog koji je uzeo u najam karlovačku drvnu tvrtku DIP koja je već tri godine u stečaju. Ozbiljan je ulagač, i planira gotovo 30.000 četvornih metara DIP-a na Baniji otkupiti kada vjerovnici najave prodaju prostora.

Od 52 radnika 30-ak je i prije radilo u DIP-u. Zaposlio je bivše radnike koji su se javili i tražili posao, tako da su ponovno zaposlene cijele obitelji.

"Za sve ima posla jer moj je poslovni plan i do 500 ili 600 zaposlenih koji bi mogli raditi i u tri smjene. Imam ugovore s austrijskom tvrtkom Weitzer, jednom od najvećih proizvođača parketa i podova u Europi. Sada im isporučujemo elemente za parkete. Za par mjeseci zaposlit ćemo još ljudi jer ćemo raditi gotov proizvod – lakirane parkete", kazao je Ratković. No, 90 posto drvne sirovine iz Karlovačke županije, kako ističe, odlazi u druge županije, pa drvoprerađivači u Karlovačkoj županiji nemaju dovoljno sirovine za rad.Hrvatske šume u Karlovačkoj županiji imaju 380.000 kubika drvne mase, a njima treba 35.000 kubika. Dakle, to je dovoljno drvne mase za sve drvoprerađivače u Karlovačkoj županiji; većih ili manjih i još ima i za druge županije.

"Nekima je dobro jer imaju malu količinu robe, ali nama, koji se želimo baviti proizvodnjom parketa, zapošljavati ljudi, to je problem. Mi sada robu kupujemo od privatnika i plaćamo duplo skuplje. Vidjet ćemo kako će proći javni poziv za raspodjelu drvne mase koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede", objašnjava Ratković.