Dingač brzo izlazi iz stečaja, podršku ima i od Badela 1862

Financijski plan predviđa otkup oko 450.000 tona grožđa godišnje u PZ Dingač/Grgo Jelavić/PIXSELL

Vinarija i poljoprivredna zadruga Dingač izlazi iz stečaja kao zadruga koja može uspješno funkcionirati te se s kapacitetom prerade od 5 milijuna litara ima mogućnosti za poslovno-tehničku suradnju koja je sve do krize postojala, primjerice, s Badelom 1862.

Kako je Badel ranije glasao protiv Dingačevog stečajnog plana, a sad ga je prihvatio, vidim obrise nakane za suradnju, no kakva će ona biti, to će se vidjeti, kaže stečajni upravitelj PZ Dingač Ante Mrkonjić. Nakon što je plan izglasan, te potvrđen od suda, slijedi brzi završetak stečaja, u kojem je Dingač u manje od godinu i pol, uz pomoć vjerovnika - vinogradara i države, spašen te se nastavlja poslovanje. "Podržali smo stečajni plan, jer vjerujemo u to vinsko područje", poručuje predsjednik Uprave Badela 1862 Ivo Markotić.

"Hoćemo li pak imati suradnju s Dingačem, nismo odlučili, ali napominjem da mi surađujemo s pelješkim vinogradarima ne samo kroz otkup gdje je godišnji plan na razini oko milijun litara, nego im pružamo i našu stručnu pomoć", kaže on. Već početkom veljače stečaj može biti zaključen, a u slučaju žalbi prolongirat će se najdalje do Uskrsa. Upravitelj će nakon toga sazvati skupštinu, na kojoj zadrugari trebaju izabrati nadzorni odbor, koji će raspisati natječaj za upravitelja. Stečajni plan je prilagođen odluci VTS-a, što znači da će razlučni vjerovnici biti odvojeno namireni - za ostatak tražbine HPB oko 3,4 mil. kuna i SPV za sanaciju oko 300 tisuća kuna, i to iz prodaje zaliha vina.

Uz oko neprodanih 880 tisuća litara, trgovački centri im duguju 2,7 mil. kuna, više od milijun kuna vrijednost je neprodane robe, a dužnik na računu ima 700.000 kuna. Radnici će biti namireni u cijelosti najkasnije 31. prosinca jednokratno. Nakon otpisa 10% glavnice državi će 7,3 ml. kn s kamatom (4,5%) biti plaćeno u 4 godine, s počekom od 1 godine, a prvi obrok dospijeva 31. siječnja 2019.

Od 324 vjerovnika drugog višeg isplatnog reda, 3/4 je zadrugara koji će se namiriti 50%, u 72 obroka počev od 31. siječnja 2019. Samo jedan vinogradar je glasao protiv, ističe upravitelj napominjući da u predstečaju, kao ni u stečaju, banke nisu otpisale ni 1% kamata, a kamoli dio glavnice. Zadrugari su, kaže, zadovoljni, a vraća se povjerenje, pa je tako otkupljeno grožđe plaćeno odmah u gotovini.

Prema njemu, u perspektivi, a kroz smanjenje zaliha vina iz čega se namiruju vjerovnici, otvorit će se prostor za sve veći otkup grožđa. Po financijskom planu to znači i oko 310 tisuća litara vina godišnje, tj. oko 450 tisuća tona grožđa, a kroz nekoliko godina i više od pola milijuna tona grožđa. Ostvarena je suradnja sa Sparom, Tommyjem, Studencem i Konzumom koji plaća sve u roku i, kaže, najurednije. "Zasad nismo u Lidlu za koji smo jako zainteresirani, a izgledno je i izvozno širenje. Primjerice, kontaktirali su me naši izvoznici u Kinu, ali nismo mogli reagirati jer nam je prepreka - stečaj", iznosi upravitelj.