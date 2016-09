Danas se odgađa odluka o prodaji Badela?

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zadnje dokumentacije kojima dva preostala ponuđača za Badel dokazuju svoj bonitet pristizale su još u ponedjeljak u Ministarstvu gospodarstva. To je bio zadnji zahtjev Ministarstva, nakon već nekoliko prijašnjih kojima se uz već ranije pristiglu ponudu htjelo vidjeti tko bi bio bolji strateški partner u Badelu – domaća Meteor grupa ili slovački St. Nicolaus.



Tehnički ministar Tomislav Panenić pozvao je za danas na sastanak u Ministarstvo i upravu Badela te sindikate, da bi zajedno razmotrili ponude i odlučili hoće li se Badel prodati ili ne. Naime, prema informacijama bliskim ministru, najveća je vjerojatnost da će se odustati od prodaje jer, navodno, natječaj nije dobro napisan. Panenić nam nije htio komentirati ta nagađanja, nego je samo potvrdio da će se odluka donijeti danas.



– Ne želim nikako da se odluka donese na polovičnim informacijama – rekao nam je Panenić. Naravno, odluka može biti i ta da nijedan strateški partner ne zadovoljava uvjete. No, s takvom odlukom postaje i sve neizvjesnija sudbina domaće kompanije. Naime, za nekoliko dana završava rok za predstečajnu nagodbu, koji sud može produljiti na još 90 dana, a u tom roku odluka o strateškom partneru morala bi se donijeti.



U suprotnom Badel će završiti u stečaju, što naravno ne mora značiti kraj, jer mnoge su tvrtke i u stečaju našle kupca. No, već podulja šutnja i nedonošenje odluke, pa i moguće produljenje predstečajne nagodbe nikako nemaju dobar odraz na poslovanje Badela, odnosno njegov odnos s poslovnim partnerima. Jer već je i prije reakcija dobavljača bila da se skrate rokovi plaćanja. Uprava Badela i konzultant BCG već su ranije dali preporuku Povjerenstvu za odlučivanje o strateškom partneru za Badel da je ponuda Meteor grupe bolja.



No, slovački ponuđač nije bio zadovoljan takvom odlukom zbog čega se navodno i išlo u ponovno preispitivanje ponuda, prije svega vezanih za bonitet tvrtki, koji će možda biti i zadnja potvrda treba li ili ne donijeti odluku.