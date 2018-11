Dalekovodu novi poslovi u Norveškoj i Švedskoj u vrijednosti većoj od 15 milijuna eura

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Dalekovodovi novi ugovori u Norveškoj i Švedskoj u vrijednosti većoj od 15 milijuna eura nova su kompanijska informacija na ZSE iz spektra materijalnih činjenica, ujedno i prva nakon prošlotjednoga izvješća kojim se potvrđuje da su podmirili sve obveze prema bankama za kamate i glavnicu senior duga iz PSN u iznosu od 7,2 milijuna kn, te one s osnove anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu od 2,7 milijuna kuna.



Kako pak danas navode, s norveškim investitorom Sareptom - čine ga dvije distribucijske kompanije NTE Energi AS i TrønderEnergi Kraft AS, potpisali su ugovor za izgradnju 132 kV dalekovoda Sørmarkfjellet – Hofstad, vrijedan više od 12 milijuna eura.



"Dalekovod će povezivati vjetropark u području Sørmarkfjellet s postojećom norveškom distribucijskom mrežom. Predviđeno trajanje ugovora je 24 mjeseca, a početak je vezan je uz konačnu odluku o investiciji.

Istovremeno u Švedskoj, nakon evaluacijskog procesa investitora Svenska Kraftnät za projekt Ledningsåtgärder Hedenlunda, Dalekovod je odabran kao najpovoljniji ponuđač prema kriterijima natječaja. Ugovor u vrijednosti većoj od 3 milijuna eura uključuje obnovu 400kV vodova oko trafostanice Hedenlunda. Predviđeno trajanje izgradnje projekta, smještenog na oko 150 km od Stockholma, iznosi 7 mjeseci", navodi se u Dalekovodovoj obavijesti.



Dalekovod je, podsjetimo nakon ponovnog ulaska na švedsko tržište 2017. i otvaranja suradnje s investitorom Markbygden Net AB, ljetos potpisao i svoj prvi ugovor sa švedskom nacionalnom energetskom kompanijom Svenska kraftnät.

Ugovor je vrijedan više od 10 milijuna eura, a uključuje obnovu 400 kV i 220 kV vodova oko trafostanice 400/220/110 kV blizu grada Östersunda. Predviđeno je njegovo trajanje od dvije godine.



Inače, zadnja cijene ove dionice iznosi 7,34 kn, zadnji zabilježeni pad iznosio je 6,62% te ostaje za vidjeti kako će tržište reagirati na sklapanje novih izvoznih poslova.