Četrdeset radnika sisačke rafinerije dobit će novo radno mjesto

Četrdeset radnika sisačke rafinerije, koji bi u srpnju gašenjem FCC postrojenja trebali ostati bez svojih radnih mjesta, dobit će nova unutar rafinerije, dogovoreno je s upravom Ine, a potvrdila nam je to predsjednica Sindikata naftnog gospodarstva (SING) Jasna Pipunić.



– Kako znamo da nedostaje ljudi u drugim pogonima, ispregovarano je da će svi biti raspoređeni unutar rafinerije Sisak. Dakle, ti radnici neće biti višak. Neki će preuzeti veću odgovornost i funkcije i dobiti nešto veću plaću, a neki drugi past će na radna mjesta s nižim platnim razredom po sistematizaciji, ali ispregovarali smo da im neće zbog toga pasti plaća, tj. zadržavaju onu koju su imali na svom radnom mjestu u FCC-u – rekla nam je Jasna Pipunić.



Dogovor je postignut prošlog tjedna.



Hrana i smještaj u Rijeci



– Pogon se gasi od 1. srpnja, ali inzistirali smo da se sudbina zaposlenika čim prije riješi kako ljudi ne bi bili u neizvjesnosti, da bi znali na čemu su. Uprava će ih oko novih radnih mjesta kontaktirati nakon Uskrsa – dodala je čelnica SING-a.



No, iako se svima jamči posao u Sisku, ostavljene su i druge opcije, ako se radnici na njih odluče. Naime, u sisačkoj rafineriji visoka je prosječna starost radne snage pa je i velik interes za otpremninama. Posljedica je to slabog novog zapošljavanja zadnjih desetak i više godina.



– Očekujemo da će, s obzirom na to da imamo kolega koji imaju već smanjenu radnu sposobnost zbog godina, oni zapravo sami htjeti otići i zato bismo htjeli ispregovarati još bolje uvjete za otpremnine nego što su sada u kolektivnom ugovoru. Te pregovore nastavljamo ovaj tjedan. Pregovarat ćemo i o tome da, ako neki radnici iz Siska žele otići raditi u riječku rafineriju gdje također ima otvorenih radnih mjesta, oni ne gube ništa u odnosu na ono što imaju u Sisku, tj. osigurala bi im se hrana i smještaj. Dakle, za sve je osigurano radno mjesto u Sisku, no ovo su dobrovoljne opcije – napominje Jasna Pipunić, koja ističe da je to dobar dogovor, ali da su svjesni da nije potpuna pobjeda.



Viša uskrsnica



– Mi smo, kao sindikati, svjesni da smo ta radna mjesta u FCC postrojenju izgubili, da se ona ukidaju. Nitko neće izgubiti posao od radnika, ali izgubili smo radna mjesta. No, riješili smo probleme četrdeset ljudi. Nažalost, nemamo i dalje dugoročnih odgovora o sisačkoj rafineriji. Ovaj sadašnji sustav rada bit će na snazi, prema Delloitevoj studiji, dok se ne napravi novo koking postrojenje u Rijeci. Inzistiramo na dugoročnim odgovorima, ali ih nažalost ipak nemamo – kaže Jasna Pipunić.



Inače, sindikati su s Inom dogovorili prošli tjedan i povećanje uskrsnice za sve radnike s 400 na 600 kuna.