Braća Žužul podmirila dug i izbjegla stečaj, no još duguju radnicima

Splitska građevinska tvrtka Skladgradnja izbjegla je stečaj koji joj je prijetio još od listopada prošle godine.

Trgovački sud u Splitu obustavio je prekjučer postupak za otvaranje stečaja nad tvrtkom braće Žužul koja je u međuvremenu podmirila sve dugove i izašla iz blokade. Financijska agencija (Fina) podnijela je 5. listopada 2018. splitskom Trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Skladgradnjom jer je na dan 1. listopada imala evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, i to u ukupnom iznosu od 12,8 milijuna kuna.

Prema podacima o broju zaposlenih koje je Fini dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, tvrtka Žužulovih imala je u listopadu 2018. godine 22 zaposlenika. Sredinom tog mjeseca Trgovački sud pozvao je Jozu Žužula da dostavi popis imovine i obveza Skladgradnje, a on je to i učinio sredinom siječnja ove godine.

No, do preokreta u cijelom postupku dolazi kad Skladgradnja na sud 6. svibnja dostavlja potvrdu o neizvršenim osnovama za plaćanje, a u kojoj je navedeno da na dan 3. svibnja ima evidentiranih nula dana neprekidne blokade. To je na zahtjev Suda potvrdila i Fina koja je dostavila i podatak da tvrtka braće Žužul nema više ni kune nepodmirenih obveza.

Račun Skladgradnje i prije je često bio blokiran, ali uglavnom bi ubrzo bio i odblokiran. Tako je Slaven Žužul, kada je u lani u listopadu Fina podnijela prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad njegovom tvrtkom, kazao da je to redovita pojava te da će to riješiti. Dalmatinskom portalu tada je poručio da će naći novac da se prevlada ta situacija, odnosno da imaju neka zarađena sredstva i da nema razloga za zabrinutost.

Slično je Žužul prije nekoliko dana poručio i crnogorskim medijima zbog prozivki tamošnjih vjerovnika da im njegova tvrtka duguje više od 100.000 eura. Skladgradnja je s kineskom tvrtkom CRBC, koja gradi i Pelješki most, 2016. potpisala ugovor za izvođenje radova na autocesti kroz Crnu Goru. Taj ugovor vrijedan je oko 34,5 milijuna eura. Radnici i njihovi stanodavci u Crnoj Gori pak požalili su se da im je Skladgradnja ostala dužna za plaće i najam stanova.

Žužul je Vijestima to potvrdio, ali i poručio da će svoje obveze prema radnicima i stanodavcima u Crnoj Gori brzo podmiriti.