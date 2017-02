Badel povećava dokapitalizaciju za 32,2 milijuna kuna

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U odnosu na prethodni plan restrukturiranja, novim planom Badela 1862 prema kojem će se glasovati povećan je iznos ukupne dokapitalizacije, a time država ostaje u kapitalu s malim udjelom.

Predviđeno je povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem tražbina u uloge u iznosu od 192,7 mil. kn te dokapitalizacija u novcu od 30 milijuna kuna strateškog investitora Meteora. Ukupni, pak, iznos dokapitalizacije 'penje' se na 222,7 milijuna kuna, u odnosu na ranijih 190,5 mil. kn. U međuvremenu su, naime, Ministarstvu financija u dijelu tražbina Carinske i Porezne uprave priznata razlučna prava na tražbine koje iznose 8,5 mil. kn, što otvara prostor sudjelovanja države u dokapitalizaciji tvrtke konverzijom u kapital.

Također plan predviđa konverziju u kapital 184,1 milijuna kuna tražbine Meteora (za Erste i NLB, Sberbank i HPB). Djelomični otpis potraživanja odnosi se na obveze vrijedne 244,8 milijuna kuna (60 do 70% ovisno o kategoriji vjerovnika).

Tako restrukturirani dug bez uvjetnih tražbina iznosi 150,1 milijuna kuna, a otplatio bi se kroz 4 do 8 godina na četiri načina ovisno o kategoriji vjerovnika: 65,8 milijuna kuna prema državi na rok do 5 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 4,5%, zatim 60,8 milijuna kuna prema financijskim institucijama i vjerovnicima s odvojenim namirenjem na rok do 8 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3%, te 23 mil. kuna ostalim vjerovnicima na rok do 4 godine bez kamata, dok bi dug od pola milijuna kuna vjerovnicima s mikro-tražbinama isplatili - jednokratno.