Ante Ramljak objašnjava zašto je tužio Bernardića

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Ante Ramljak u intervjuu za Večernji list kaže da, bez obzira na žestoke napade, nije zažalio što je preuzeo funkciju izvanrednog povjerenika za Agrokor. No, na te će napade i odgovoriti, pa je podnio tužbu protiv čelnika SDP-a Davora Bernardića. Zadovoljan je, međutim, što se posljedice sloma Agrokora nisu prelile na gospodarstvo, što kompanije unutar koncerna posluju dobro i najavljuje da najveći posao restrukturiranja čeka Konzum. Napominje i da svaki vjerovnik koji se pokuša namiriti izvan zemlje, može biti isključen od odlučivanja u Hrvatskoj.

I vi ste postali meta napada – od Todorića do oporbe. Čini se da ste postali sredstvo za moguće rušenje Vlade. Jeste li zažalili što ste preuzeli posao izvanrednog povjerenika?

Ne znam za što me tko pokušava iskoristiti, no nije ni važno, jer nisam ja ovdje bitan. Na mom je mjestu mogao i može biti i netko drugi. Bitno je odraditi posao restrukturiranja do kraja i iz izgledne katastrofe povijesnih razmjera izvući najbolje što se uopće može napraviti. To je posao kojeg sam se ovdje prihvatio i njime se namjeravam baviti dokle god me Vlada i Trgovački sud žele na tome mjestu. Zasad su o meni sudili prema rezultatima i nadam se da će tako biti i dalje. A što se napada tiče, kako trenutačno stvari stoje, zaista nema druge nego neke javne ljude pozvati na odgovornost pred sudom za javno izgovorene neistine.

Na koga točno mislite?

U građanskom postupku tužio sam Davora Bernardića koji uporno ponavlja cijeli niz neistinitih konstrukcija čime nanosi ozbiljnu štetu postupku izvanredne uprave. Svatko od nas mora odgovarati za svoja djela i njihove posljedice prema ulozi koju imamo u društvu. Ja sam bio svjestan te odgovornosti kada sam preuzeo ovaj posao i snosit ću je potpuno, što smatram da trebaju činiti i svi drugi sudionici ovog procesa. Gospodin Davor Bernardić odnosi se doista krajnje neodgovorno prema postupku izvanredne uprave i neutemeljeno i bez ikakvih argumenata teško optužuje ne samo mene nego cijeli niz drugih koji imaju ikakve veze s Agrokorom. Kako je istaknuta javna osoba kojoj brojni građani vjeruju, morao sam se odlučiti na taj nepopularan potez jer snosim odgovornost za uspješno okončanje procesa restrukturiranja Agrokora.