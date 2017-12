4 milijuna eura za temeljitu obnovu pogona: Tvornica u u Salima proizvodit će 12 milijuna konzervi na godinu

Foto: Željko Mršić / Pixsell

Nakon četiri milijuna eura uloženih u temeljitu obnovu pogona, Tvornica ribljih konzervi Mardešić u Salima na Dugom otoku udvostručit će proizvodnju na 12 milijuna konzervi na godinu, najavio je u utorak na otvorenju nove proizvodne linije u Salima Jean Francois Hug, glavni direktor francuske tvornice Chancerelle, koja je od travnja sa zadarskom tvrtkom Arbakommercom suvlasnik Mardešića.

Chancerelle je jedna od najvećih i najstarijih svjetskih tvornica za preradu ribe iz Bretanje i sa zadarskim Arbakommercom suvlasnik je 112 godina stare tvornice ribljih konzervi Mardešića.

"Oslonit ćemo se na znanje i iskustvo Mardešićevih radnika te uz našu tehnologiju i distributivni lanac i kvalitetnu jadransku sitnu plavu ribu, koju će nam osigurati zadarski Arbakommerc, učiniti ovu otočnu tvrtku poznatim izvoznikom", istaknuo je Jean Francois Hug.

Po riječima direktora Arbakommerca Pavla Paunovića, novi vlasnici Mardešića zadržat će svih sedamdesetak radnika i osigurati dodatna radna mjesta.

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka- Petešić rekao je kako za Sali i Dugi otok to ulaganje ponajprije znači očuvanje radnih mjesta.

"Za Mardešić to znači povećanje kvalitete proizvoda, izvoza i konkurentnosti, bolji plasman na inozemnim tržištima te rad punim kapacitetom. Spoj jedinstvenog iskustva najstarije svjetske tvrtke ribljih konzervi, francuskog Chancerellea, osnovane 1853. u Bretanji, s tradicijom saljskog Mardešića i izvrsnošću Arbakommerca, jamac su uspješnog partnerstva, to više što je to partnerstvo uspostavljeno ovdje, u našim Salima, za koje se veže najstariji zapis o ribarstvu u Hrvata", istaknuo je i dodao kako vjeruje da će to partnerstvo otvoriti veliko francusko tržište našim srdelama i slanim inćunima.

U nastojanju da pridonese tim nastojanjima, hrvatska Vlada uvrstila je Mardešićeve proizvode u Katalog hrvatskih otočnih proizvoda, rekao je na otvorenju predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić.

Govoreći o gospodarskoj krizi s kojom se Hrvatska godinama suočavala, istaknuo je da su ključni ciljevi i prioriteti Vlade trajni gospodarski rast, otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, zaustavljanje iseljavanja i demografska obnova te društvena pravednost i solidarnost. Današnje puštanje u pogon nove proizvodne linije u sebi sadržava sve te ciljeve. Ovo ulaganje u prehrambenu industrijsku proizvodnju pridonosi gospodarskom rastu i izvozu, otvorit će nova radna mjesta, rekao je Frka Petešić. Istaknuo je kako je za oživljavanje naših otoka itekako važno podupirati sva nastojanja poduzetnika poput Mardešića.

Čestitao je novim vlasnicima na ulaganju u novu proizvodnu liniju i modernizaciju tvornice. Za to je Vlada u okviru Operativnog programa Pomorstvo i ribarstvo osigurala povrat od 85 posto uloženih financijskih sredstava za prvi dio od 13,5 milijuna kuna, dok je postupak za povrat preostalog dijela ulaganja u tijeku", rekao je Frka Petešić.

Liliane Tanguy, zastupnica Bretanje u francuskom parlamentu, poručila je kako podupirati proizvode 'Made in Croatia' znači vjerovati u 'Made in Europe'.

"Ekonomska razmjena između Francuske i Hrvatske u stalnom je porastu, a zajednički je interes da nastavimo s tim trendom. Poslovno partnerstvo između Mardešića, Arbakommerca i Chancerellea znači povjerenje za budućnost, ali ta je suradnja za mene kao zastupnicu u francuskom parlamentu ponajprije znak dinamičnog prijateljstva između naših dviju zemalja i dviju ribarskih regija – Zadarske županije i Bretanje", istaknula je zastupnica Tanguy.