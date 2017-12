Zvijezda skočila 177%, gubitnik dana Belje

Foto: Thinkstock

Indeks Zagrebačke burze u srijedu je uspio izbrisati minus od 0,6 posto te se na kraju zaustavio u pozitivnom teritoriju, a ljestvicama najvećih dobitnika i gubitnika prednjače Agrokorove tvrtke.

Završetkom trgovanja CROBEX se zaustavio na 1837 bodova što je 0,17 posto više nego dan ranije.

Uži indeks CROBEX10 zaustavio se u suprotnom smjeru oslabivši 0,22 posto čime se spustio na 1068 bodova. Trgovanje se opet vratilo na razine niže likvidnosti, pa je dionički promet dosegnuo 6,5 milijuna kuna. U fokusu ulagača i dalje se nalaze dionice Agrokorvih kompanija, pa je najlikvidniji Ledo prikupio 1,2 milijuna kuna prometa uz pad cijene 5,2 posto na 255 kuna. Slijedi ga dionica Jamnice s prometom od 820.000 kuna, ali i vrlo blagim rastom cijene od 0,03 posto na 3900 kuna.

Da se sentiment ulagača prema dijelu Agrokorovih dionica stubokom promijenio nakon potopa u petak dovoljno govori podatak da je dionica Zvijezde - dobitnika dana - katapultirana preko 177 posto na 97 kuna i to na sasvim solidnom prometu od 176.000 kuna. Rasla je cijena i Vupiku, i to za 14 posto. No, s druge strane našla se dionica Belja koja je oslabila dodatnih 9,2 posto te sada vrijedi 2,27 kuna. Toliko slabljenje cijene donijelo je Belju status gubitnika dana.